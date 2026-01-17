彭小刀、柯有倫《玩很大》接連出包 KID毒舌開嗆

彭小刀（左）、柯有倫一直狀況外。（《綜藝玩很大》提供）

為了終止KID林柏昇在《綜藝玩很大》的黃隊氣勢，柯有倫與彭小刀、郭靜、紀卜心組成「黑隊最強班底」，與KID率領的孫其君、胡祖薇、荳荳組成菁英黃隊展開宿命對決。而在關鍵時刻，彭小刀因為遊戲太專注一度忘記題目內容，與柯有倫2人接連出包，雙雙遭到KID評論是「噗嚨共」。

比賽一開場就充滿火藥味，黑隊柯有倫展現出認真拚命、用盡全力的奪冠決心。在彈跳關卡中，柯有倫與紀卜心展現了令人驚嘆的默契；彭小刀與郭靜的配合也堪稱一流，尤其彭小刀在闖關時散發出的強大威壓感，讓黑隊整體士氣大振。

彭小刀（左起）、郭靜、紀卜心、柯有倫、吳宗憲、KID 、胡祖薇、荳荳、孫其君。（《綜藝玩很大》提供）

本集更祭出難度高達6顆星的魔王級關卡「十萬火急」，極度考驗團隊默契與求勝意志。面對複雜的挑戰，郭靜一度看到頭皮發麻、不禁抱頭苦思，感受到前所未有的壓力。

總給人甜美形象的紀卜心，在比賽中徹底解放，受到主持人吳宗憲以「能文能武」誇獎。在激烈的搶關過程中，她為了贏球不擇手段，手忙腳亂，那股瘋狂的拚勁連 KID 都驚呆忍不住直呼：「紀卜心非常暴力！」《綜藝玩很大》每週六晚間10點在中視、每週日晚間8點在三立都會台、 每週一晚間7點在《綜藝玩很大》YouTube播出。

