彭振聲、邵琇珮力求法官減刑 他100天失去2至親今仍難平復

台北地院今（12月19日）審理京華城案，由時任都委會執秘的邵琇珮、時任台北副市長彭振聲出庭答辯，2人均維持先前陳述，坦承犯行，並請求法官減刑，檢方部份則維持起訴時的量刑。彭振聲在庭上表示，自己100天內母親和妻子相繼離開，至今心情都無法平復，但為了小孩還可以繼續有一個父親存在過活。

彭振聲以「我是很鄉下的人」開頭，說明自己一路從國小到和兒子同天取得博士學位，並擔任公務員長達50年的時間，最後在高雄市長陳菊任內退休。後續因為參加北市府海選以後，任職台北市副市長，一生為國家盡心盡力，行政院還曾頒給其國家貢獻獎。

後續話鋒一轉，彭振說說到自己在本案的過程中，最對不起的就是她因為煩惱而罹患憂鬱症，最中死去的太太，以及中風40多年，但因為自己被押所以無法得妥善照顧的母親，說到此處他也哽咽了起來

彭振聲含淚表示，在100天內相繼死去了2位親人令他十分痛心，至今心情仍沒有平復，稱「我對自己的太太非常抱歉」。不過彭振聲說，自己依舊「會為了讓小孩還有一個父親持續存在過活」。彭振聲向法官表示，自己目前已經認罪，且沒有惡意，希望法官可以特別考量「不要讓70幾歲的人生還要持續受苦」給予他最輕的判決。

而邵琇珮部份為今日首位答辯的被告，她的辯護律師代她發言表示，邵琇珮已於偵訊中自白認罪，符合《貪污治罪條例》、《證人保護法》減輕事由，此外邵琇珮瑜本案中面臨許多壓力，符合情清法重、情堪憫恕，請求法官可以依《刑法》第59條減輕其刑，給予最低刑度並宣告緩刑。

