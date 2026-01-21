彭揚凱揭「包租代管」真相：每戶成本是租金補貼的2.5倍

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱。 資料照片：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 對於總統賴清德興建13萬戶社會住宅政見，內政部下修為4萬戶，民團痛批跳票。都市改革組織秘書長彭揚凱今(21)日對內政部稱將以「包租代管」方式取代說法，在臉書以「惡紫奪朱： 我對「包租代管」的反省與思考」回應說，現在每一戶「包租代管」成本，是租金補貼的2.5倍。花2.5倍的錢去做包租代管，還不如把這筆錢多補給他們降低經濟負擔。

彭揚凱說，上週與許多伙伴發聲抗議社宅政策轉彎後，有一種回應的聲音是：「包租代管」也是社宅，為什麼我們一直強調它不能取代「直接興辦社宅」？這話說來話長，但也必須說清楚。

彭揚凱，對他來說，這不只是政策討論，像是一段沉重的「回憶」。時間拉回 2015年，當時在蔡英文總統大選前的政策白皮書討論中，我和 Ping-Yi Lu也參與。針對台灣社宅初期數量絕對不夠，而純粹發錢的「租金補貼」又解決不了弱勢租屋歧視問題，他們提出可參考了韓國、日本經驗，採「租用民間房屋再轉租給弱勢」，作為興建階段的過渡替代方案。

彭揚凱，這個建議，原初的目的是要解決「弱勢租不到」的痛點，但在政見產出階段，因為掛上「社宅」一詞有助於數據亮眼，就被轉化為「社宅包租代管」。在當時社宅好不容易要啟動的脈絡下，加上調性是「直接興辦為主、包租代管為輔」，他們也就沒多說什麼。

彭揚凱，勝選執政後，當具體執行方案出來時，重心逐漸的從「弱勢租屋」轉向「物件數量」。「包租代管」計畫從第一期起，相關的社會性要求逐步向市場傾斜，名為務實，但所為何求呢？

彭揚凱，最讓他心驚的是這筆帳： 根據他們蒐集的數據，現在包租代管在租金水準、照顧弱勢比例（指真正容易受歧視的對象）上，跟直接發租金補貼幾乎沒差別。但大家知道嗎？每一戶包租代管的成本，是租金補貼的 2.5 倍！

彭揚凱，說白了，如果只是租給一般家戶，花 2.5 倍的公帑去做包租代管，還不如把這筆錢多補貼給他們降低經濟負擔。也因此，過去幾年來他們一直倡議要強化包租代管的「社會性」目標，不間斷地遊說立法、修法，就是不希望此一原本立意良善的政策繼續「歪樓」。

彭揚凱，看著這項政策從原本設定的過渡方案，到現在甚至要取「社宅」而代之，想來真的甚為懊惱與心痛，這正是「惡紫之奪朱也」！身為當初的建議者之一，他不是無的放矢，而是帶著長期觀察後的義務，必須說出真話。

