彭政閔來了！郭泓志走到哪都有風 突又被姚元浩碎念

【緯來新聞網】郭泓志率領《嗨！營業中》夥伴現身高雄澄清湖棒球場，一走進球場就展現出「走路有風」的氣勢，所到之處大家都尊稱他為「學長」，並且紛紛向他鞠躬敬禮，讓身旁的夥伴姚元浩、莎莎與吳映潔（鬼鬼）驚呼這簡直是國際巨星般的待遇，姚元浩更忍不住稱讚：「國際郭啊！」

彭政閔（左二）突然現身，讓莎莎（左起）、姚元浩、郭泓志很驚喜。（圖／好看娛樂提供）

郭泓志在場上不僅成為目光焦點，更開心宣佈邀請《嗨！營業中》主持群擔任當晚的開球嘉賓。姚元浩感到驚訝，莎莎也感謝郭泓志帶大家見世面。



在開球任務結束後，棒球界傳奇彭政閔竟驚喜現身關心問道：「聽說你們明天要煮？是不是要幫選手準備餐點！」莎莎隨即接獲任務卡，宣布夥伴們將為球員打造「最強午餐」，要注入滿滿的家鄉味與能量。



為了讓球員在球場上全力衝刺，郭泓志特別復刻當年在大聯盟打拚時的「記憶中的味道」塗滿草莓醬與花生醬的吐司。他透露，以前在小聯盟沒錢的時候，去球場都會吃這種最簡單的三明治。當他在品嘗這份充滿回憶的餐點時，彷彿想起過去努力的日子，不禁熱淚盈眶表示：「記憶中的味道不一定要很複雜，可是你吃到就會想起那段時光。」

郭泓志主難忘球場生活。（圖／好看娛樂提供）

本次供餐對象包括台灣海洋隊、日本職聯隊、台灣山林隊及日本社會人隊等隊伍。為了應付龐大的供餐需求，合夥人出動了餐車，並找來張棋惠與峮峮擔任小幫手支援。然而現場狀況頻傳，就在倒數30分鐘要出餐時，莎莎與吳映潔手腳速度雖加快，但蒸籠裡的刈包還沒蒸好、郭泓志的三明治也還沒包完。



眼看時間緊迫，姚元浩在一旁焦急碎念「我真的覺得來不及出來了」，並不斷催促郭泓志「快一點」，場面一度陷入混亂。《嗨！營業中》每周六晚間8台視首播、晚間 10點Netflix 上架；每周日晚間8點八大綜合台播出。

