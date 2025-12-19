彭政閔等4人入列 台灣棒球名人堂增候選名單

台灣棒球名人堂新增4候選人，包括李來發、葉志仙、彭政閔、蘇建文 。（台灣棒球名人堂提供）

記者陳建興∕台北報導

台灣棒球名人堂公布2026年新增的名人候選名單，包括率領中華隊贏得1992巴塞隆納奧運銀牌的已故教頭李來發、世界棒壘球總會(WBSC)譽為「中職先生」的中信兄弟二軍總教練「恰恰」彭政閔、執教輔仁大學長達38年的1984年奧運銅牌國手葉志仙，及在中職擔任裁判33年、執法累計3381場的蘇建文等4人。

要入選台灣棒球名人堂，球員退休必須滿5年、教練及裁判退休滿6個月後，經相關單位推薦，再由包括入堂名人、歷史學者、聯盟、棒協代表和球評、資深媒體等專業人士組成的16名提名甄審委員會，進行嚴格審核，並在1/2以上委員出席的提名甄審會議中獲得半數以上同意，才會獲得提名；獲提名後再由遴選委員投票，又必須獲得3/4的同意，才能進入名人堂。

本屆的提名甄審委員會議，16名委員有13人出席，超過規定的3/4。委員在詳細討論和考證後進行投票，其中，李來發、葉志仙、彭政閔都得到13票，蘇建文則得到11票同意，獲提名成為新候選人。

新入列的4人，將與原本在候選名單上的林國輝、蔡炳昌、蘇棟川、林全興（以上戰後時期），以及黃平洋、謝長亨、羅敏卿、王光輝（以上職棒時期）一起候選。預定2026年1月中旬公布新的入堂名人。