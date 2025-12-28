彭文正因蔡英文論文遭通緝 陳水扁看不下去喊：我替你作證

媒體人彭文正因質疑蔡英文前總統的博士學位是假的，遭檢方依加重誹謗罪起訴，他未出庭遭法院通緝至今。前總統陳水扁今（28日）跨海專訪彭文正時，要彭趕快回來，更稱如果要開庭，「我阿扁把所知道的替你作證，如果因為作證我要回籠、被抓去關，沒關係，阿扁抓去關讓你恢復自由」。

由陳水扁主持的廣播節目《有夢上水》，今播出「彭文正-受刑人跨海專訪通緝犯」，在播出老歌《葡萄成熟時》後，詢問彭文正何時回來台灣？彭透露當年情況，大女兒收到舊金山交響樂團通知說第一關錄取了很開心，但第二關要面試，那時是2020年、COVID-19疫情嚴重、台灣是三級警戒，就帶孩子到美國面試，結果出來沒多久，突然間收到開庭通知要他馬上回來，但一般都要詢問被告、原告和雙方律師時間、喬時間，更何況是疫情時間，「那時候就被突襲。」

彭文正說，加上當時要返台要隔離、飛機票也買不到，就申請用視訊方式出席，並請律師代表到場，結果法官開庭後就問為什麼在美國沒回來？就說他回不了台灣，沒想到法官站起來就走了、直接退庭，然後3個禮拜後發布通緝，到現在已經4年了，因通緝時間為13年，「所以我還有9年葡萄才會成熟」。

此時，陳水扁則說，「原來是這樣，那其實這樣你就不是跑路、沒逃亡啊，是帶小孩去美國面試，我也覺得奇怪，你的案件說起來是輕微的」、「我人在「鬼地方」（指監獄）時也曾因身體欠安，透過視訊方式開庭，為什麼你不可以？」

「我真的看不下去」陳水扁續說，白道不如黑道，「葡萄早就成熟好幾次了，為什麼彭文正還回不來台灣？」「還是要回來，你趕快回來，如果要開庭，我阿扁把所知道的替你作證，如果因為作證我要回籠、被抓去關，沒關係，阿扁抓去關讓你恢復自由」，不然整天《葡萄成熟時》唱幾次也沒用。

