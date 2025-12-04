彭文正滯美不歸成通緝犯！李晶玉首露面哭曝「最新近況」：他很想回台

記者蔡維歆／台北報導

前台大新聞所所長、資深媒體人彭文正2019年間質疑總統蔡英文博士論文造假，甚至一狀告上法院，卻因沒有具體事實，也不構成法律問題，反被北檢以加重誹謗罪起訴，由於彭文正開庭時人在美國沒現身，2021年11月遭法院發布通緝。對此李晶玉今出席黃國倫、寇乃馨號召的「聖誕文化藝術嘉年華」記者會公開現身，也做出回應。

李晶玉談到老公被通緝現況。（圖／記者鄭孟晃攝影）

李晶玉哽咽談及老公近況，「他很好，在家裡面做新節目，做新聞人該做的事情，他還喜歡種水果。」被問到老公成了通緝犯，李晶玉不平說：「想請問賴清德總統，封存資料那麼久，然後趁我們陪小孩去美國，通緝，甚至連開庭時間都不能商量，網路開庭也不行，我尊重他的言論自由，但他受很多委屈。」

老公是否很想回台？李晶玉坦言：「當然，他在這邊奮鬥這麼久，說了這麼多為國家民族好的話，他很深愛這片土地才會這麼做，因為每人做事情都會想一下後果，但他為何可以不計後果這麼做？這也是我很尊重他的地方。」她也透露這次回台會待一個月，「我現在正在北美優視電視台工作，這次是代表電視台來到台北，所以就美國台灣兩邊跑，暑假會再帶孩子回來學中文，有時候也會上上節目。」

