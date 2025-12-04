彭文正滯美遭通緝！李晶玉哽咽曝近況 喊話賴清德「要不要處理」

李晶玉今（4）日出席「聖誕文化藝術嘉年華」記者會。（圖／東森娛樂）





媒體人李晶玉今（4）日出席由黃國倫、寇乃馨夫婦主辦的「聖誕文化藝術嘉年華」記者會，久未露面的她氣色不錯，在北美優視電視台工作，此次也是代表電視台前來參與活動，目前經常往返台美兩地，談及丈夫彭文正的近況，她語帶心疼回應了。

資深新聞人彭文正多年前質疑蔡英文總統論文造假，向法院提起「確認博士論文不存在」訴訟，北院於2022年一審判他敗訴，彭不服上訴。今年5月，高院認為訴訟程序無重大瑕疵，且本案欠缺確認利益，因而駁回上訴。另一方面，彭文正因涉嫌誹謗蔡英文學歷，北院認為他身在美國且有逃亡事實，對他發布通緝令。

廣告 廣告

李晶玉心疼老公彭文正遭遇。（圖／東森娛樂）

李晶玉心疼老公彭文正遭遇。（圖／東森娛樂）

目前彭文正定居於美國加利福尼亞州舊金山，李晶玉今被問及老公現況則說：「他很好啊，他就是在家裡面做節目，他仍然很堅持做新聞人該做的事情，然後他就是喜歡種水果，所以我們家水果多的不得了」。

談及老公遭遇，李晶玉氣憤表示：「很想要請教賴清德總統，就是這件事情要不要好好處理一下？為什麼有人可以封存資料這麼久，然後就無法開庭，趁著我們陪孩子去舊金山考試發布通緝，甚至連開庭時間都不商量，我們申請網路開庭都不允許呢，這是不是一個很奇怪現象。」李晶玉強調，她尊重彭文正的言論自由，「就一個旁觀者而言，這件事情他是受了很多委屈的」，言語中語帶哽咽。

至於彭文正是否會想返台，李晶玉也說：「當然啊！我想他在這邊奮鬥這麼久，説了這麼多為了國家民族進步好的話，應該是他很深愛這片土地才會這麼做」，而李晶玉此次返台將停留一個月，她也透露暑假都會帶著孩子回台灣學習中文及樂器。



【更多東森娛樂報導】

●快訊／孫生宣布分手！掰了交往2年女友 女方揭情變關鍵

●王子偷吃粿粿毀事業！阿緯突曬合照 真相曝光網力挺

●丫頭摯愛病危痛哭！老公同意「簽放棄急救」：我不想這麼痛苦

