彭文正滯美遭通緝 李晶玉返台喊話賴清德：何時能讓他回家？

資深新聞人彭文正的妻子李晶玉4日現身由黃國倫、寇乃馨夫婦與佳音教會共同主辦的「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，久未在台亮相的她透露，近年主要在北美優視電視台工作，此次是代表電視台返台採訪。李晶玉在會中被問及丈夫彭文正目前狀況與何時能返台時，她氣憤地回應要問總統賴清德，並質疑政府是否要好好處理此案，講到激動處一度哽咽！

資深媒體人李晶玉。（圖／郭竹倩攝）

李晶玉表示，彭文正目前在家中製作新節目，從事新聞人該做的工作，平時喜歡種水果，家中的水果都長得很大顆，也有人陪他打桌球。她氣憤指控彭文正遭遇不公平待遇，強調資料封存那麼久，趁他們陪小孩去美國時發出通緝令，連開庭時間都不能商量，網路開庭也不被允許。李晶玉說她尊重丈夫的言論自由，認為他受了很多委屈。

彭文正因長期質疑蔡英文總統的博士論文真實性，提起民事訴訟，要求確認蔡英文1984年於倫敦大學政經學院的論文不存在。台北地院一審於2022年12月判他敗訴，彭文正不服上訴。台灣高等法院今日宣判結果出爐，彭文正透過視訊跨海聆判，審判長當庭宣示上訴駁回，更提醒他可以離線了。

資深媒體人彭文正。（資料照／中天新聞）

彭文正因誹謗蔡英文案遭檢方起訴，2021年11月因滯留美國未歸遭台北地方法院發布通緝令，現居於美國加利福尼亞州舊金山，最高行政法院今年1月23日判他敗訴確定。被問到彭文正是否想返台，李晶玉語氣肯定地說當然想回來，他工作這麼久，每個人做事情都會有後果，這是她很尊重他的地方。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

談到論文爭議，李晶玉直言為什麼找不到蔡英文的論文，最後看到的也不是正式的，質疑答案是什麼，是否能有新進度不應該問她，她也是三個問號。提到這幾年的委屈，李晶玉不禁紅了眼眶。她透露此次返台將停留1個月，暑假則會再次帶孩子回台學中文，未來若時間允許，也會上節目分享近況，到各地分享基督的愛。

