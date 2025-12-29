彭文正自爆是失聯42年國民黨員 讚「鄰居」韓國瑜像大哥

媒體人彭文正因質疑前總統蔡英文沒完成博士論文涉誹謗，遭檢方起訴，因赴美未歸，遭到通緝。彭文正28日接受前總統陳水扁跨海視訊專訪時提及立法院長韓國瑜，他表示，很尊敬韓國瑜，很像大哥，做人很豪爽；韓國瑜的家跟他家很接近，還曾請他們去家裡泡茶等等。

彭文正28日在《有夢上水》網路節目中接受陳水扁視訊專訪時表示，他現在是42年的失聯國民黨員。他讀台大大二那一年，有一天跟同學前往中央大學，找以前的同學，吃完宵夜，準備暫住同學的宿舍。走在路上遇到一個喝醉酒的人，撞一下他的肩膀，他本能的回頭看，那個人說你看什麼，他沒講話。旁邊同學也喝醉酒，兩邊一言不合就打起來。

彭文正接著表示，他沒動手、也沒教唆，兩邊打完就沒有了。過了差不多1個月，中央大學叫他去答辯，他就實話實說，他沒有打人，人也不是他帶來的，結果中央大學要台灣大學記他兩大過兩小過。他的教官張永健就說，接到中央大學公文說要記兩大過兩小過，但是被教官當場撕掉了。

彭文正指出，半年後，他要徵選青年節大會主席，教官張永健去找他，說他不是國民黨員，希望他幫教官的忙，他就簽名加入國民黨。

至於韓國瑜，彭文正表示，韓國瑜算是他的學長，他很尊敬韓國瑜，韓國瑜很像大哥，做人很豪爽。韓國瑜去念軍校，退伍後去考大學，在東吳大學讀英文系的時候，大概大他10歲以上。韓國瑜的家跟他家很接近，在建國南路的巷子裡，韓國瑜的家當時算是豪宅，曾請他們去他家裡泡茶、喝酒、打麻將。韓國瑜很好相處，轉眼已經40年。

