彭文正遭通緝何時回台？妻李晶玉喊：問賴清德 要不要處理一下！

李晶玉。（謝采恩攝）

媒體人李晶玉今（4）日現身由黃國倫、寇乃馨夫婦與佳音教會共同主辦的「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，久未在台亮相的她透露，近年主要在北美優視電視台工作，此次是代表電視台返台採訪，「我會兩邊跑，現在電視走向小眾媒體，在矽谷也有很多資源」。她也維持極佳的狀態，氣色一切都好，開心可以回台跟眾人分享福音。

李晶玉。（謝采恩攝）

李晶玉的丈夫是資深新聞人彭文正，先前他因長期質疑蔡英文總統的博士論文真實性，提起民事訴訟，要求確認蔡英文1984年於倫敦大學政經學院（LSE）的論文不存在。台北地院一審於 2022 年 12 月判他敗訴，彭文正不服上訴。台灣高等法院今宣判結果出爐，彭文正透過視訊跨海聆判，審判長當庭宣示「上訴駁回」，更提醒：「彭先生可以離線了。」

廣告 廣告

而彭文正因誹謗蔡英文案遭檢方起訴，2021年11月因滯留美國未歸遭到台灣台北地方法院發布通緝令，現居於美國加利福尼亞州舊金山，最高行政法院今年1月23日判他敗訴確定。

被問到彭文正目前狀況，李晶玉說：「老公很好，在家裡做新節目，做新聞人該做的事，他還喜歡種水果，我們家的水果都好大顆，還有人跟他打桌球。」她氣憤指控彭文正遭遇不公平待遇，「你們問我他的回台時間，那要請問賴清德，要不要好好處理一下！資料封存那麼久，趁我們陪小孩去美國時通緝，連開庭時間都不能商量，網路開庭也不行。我尊重他的言論自由，他受了很多委屈」。

李晶玉提到這幾年的委屈，不禁紅了眼眶，被問彭文正是否想返台？她語氣肯定地說：「當然！他工作這麼久，每個人做事情都會有後果，這是我很尊重他的地方。」但談到論文爭議，她直言：「為什麼找不到她（蔡英文）的論文？最後看到的也不是正式的，所以答案是？那是否能有新進度，這不應該問我，我也是3個問號。」李晶玉此次返台將停留1個月，暑假則會再次帶孩子回台學中文，未來若時間允許，也會上節目分享近況，到各地分享基督的愛。

【看原文連結】