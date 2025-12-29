彭文正：我每天都準備好回台灣 可是我的護照呢

媒體人彭文正因多次質疑前總統蔡英文沒完成博士論文涉誹謗，遭檢方起訴，他於2021年6月赴美未歸，北院認定其有逃亡事實，依法發布通緝。2022年彭文正的中華民國護照被註銷，提告外交部敗訴確定。彭文正在臉書表示，他每天都準備好回台灣，可是他的護照呢？

彭文正29日在臉書貼文表示，他每天都準備好回台灣，可是他的護照呢？封到138年的檔案解封了嗎？法院願意開庭嗎？前總統蔡英文願意出庭嗎？證據願意調查嗎？證人願意傳喚嗎？法庭願意直播嗎？

網友留言表示，「支持彭教授做好準備早日回台」、「看看5位大神官，你還是不要想了」、「應該是先押你一年」、「最重要的，法官願意公正審理嗎？」、「賴清德敢不敢對蔡英文開刀，看起來不敢，所以你也就別想在綠政權時期回台，就禱告政權更替後再回台吧」、、「熬到成為公民，就海闊天空了」、「除非改朝換代，不然不要回台。（像柯一樣被關）」、「還是等政黨輪替再回台，別急」、「2028就可以回來了」。

也有網友表示，「公道會遲到，但終將會到，你所做的一切，上天自有安排，有句話是這麼說的，風水輪流轉，往死裡轉，在一切還未成熟時，隱忍不是懦弱，等時機成熟時，像狼一樣，往死裡咬，寸土不讓！」

