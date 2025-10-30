彭正就在旁邊！郭婷筠心臟劇痛送急診 最新現況曝光

郭婷筠上週演出時突然心臟劇痛送急診。(記者陳奕全攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕郭婷筠上週演出時突然心臟劇痛送急診，把當時在旁的老公彭正嚇壞了，夫妻倆今天合體受訪，同門的賴慧如一度坐在兩人中間，最後尷尬起身讓座。郭婷筠受訪報平安，透露身體已經沒有大礙，更放閃稱：「我(出院)一回到家，(彭正)泡腳機準備好，真的好感動。」

郭婷筠(左)彭正(右)夫妻合體受訪，賴慧如(中)坐在兩人中間，尷尬起身讓座。(記者陳奕全攝)

郭婷筠(左)報平安透露身體已經沒有大礙，右為彭正。(記者陳奕全攝)

郭婷筠透露，老公在台上有被嚇到，「怕失去我，剛好那時又在換季跟變天。」提到有一次她在廁所大跌倒，也是靠彭正火速救援。被問到是否有買保險，郭婷筠笑說：「我有去檢視保單，被提醒保險買太少，至少以後發生事情，不用自己拿錢。」

陳怡婷(左起)、曾瑋中、郭婷筠、大芭(安苡葳)、賴慧如、彭正。(記者陳奕全攝)

郭婷筠、賴慧如、彭正、陳怡婷以及曾瑋中等同門歌手，今天合體出席「唱出新世代傳唱台語好音樂」記者會，迎接電音教主「大芭比」安苡葳加盟，大芭比受訪打趣「閃婚」嫁給了新東家，全靠師兄曾瑋中牽線，期待明年推出全新專輯。

