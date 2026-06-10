彭氏兄弟新作《拾荒法師》富川首映 何超儀拾荒扮相曝光
驚悚電影《拾荒法師》由陳子聰監製，《見鬼》導演「彭氏兄弟」彭順、彭發執導，港星何超儀、波斯男神Iman、陳家樂、張文傑主演，將在韓國富川奇幻影展世界首映，彭氏兄弟表示：「我們兩兄弟多年前已很榮幸到韓國電影展，作品亦屢次得到評委嘉許獲獎！這次又再帶著《拾荒法師》重臨韓國富川電影節，確實有一種創作者『不忘初心』的感覺。」
在《拾荒法師》超前導預告當中，何超儀一頭亂髮、髒臉，演出拾荒者形象鮮明，更由救人者被誤當殺人者，一開始的大叫：「我沒有殺他啊！我是想去救人啊！」充份表現其演技，加上被水困在床中、施法對敵，以及Iman驚懼的表情等畫面，展現強烈驚慄與懸疑感。
百變女王何超儀在《拾荒法師》片中再度突破形象，演出帶有俠女氣質的拾荒者。談到電影將在韓國首映，她說：「對韓國的影展，我總懷著一份歉疚。數年前，我受邀擔任另一個韓國影展的頒獎嘉賓，沒想到就在頒獎禮前夕，突然接到老公（陳子聰）在澳洲病危的消息，只好臨時缺席，連夜趕赴澳洲照顧他。」
至今何超儀仍對那次的失約深感抱歉，「這一次，《拾荒法師》獲邀參加韓國富川國際影展，更成為這部電影的國際首映。我不僅能與已重拾健康的陳子聰一同出席，還帶著公司超級新人Iman一起前往。在榮幸之餘，也終於彌補了當年的遺憾。」
《拾荒法師》也是陳子聰病癒復工後首部作品，他表示：「這是一部超自然驚悚電影，把香港傳統的玄幻元素與新派的探案風格結合，希望給觀眾帶來嶄新的感覺，最驚喜的是從這部電影，我們看到一位非常有才華的新演員Iman，他必定成為一位受到國際矚目的演員。」
其他人也在看
黃仁勳險破產！回憶黑暗時刻「輝達只能撐30天」 親曝：失敗時全都怪我
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上韓國人氣綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，今（10）日晚間節目在韓國首播，一出場就用中文大喊主持人劉在錫名字，瞬間炒熱現場氣氛。節目中除了分享創業歷程，也談及成功、失敗與領導者的責任，金句連發引發熱議。
鄭麗文有可能出戰2028？吳崑玉曝「機率已達60%」：習近平認定的促統人選
國民黨主席鄭麗文1日開啟訪美之旅，鄭麗文行前曾公開表示，希望能與美國總統川普見面。對此，親民黨前文宣部副主任吳崑玉在風傳媒節目《下班瀚你聊》指出，在川普眼中，鄭麗文就是習近平的人，因此鄭麗文和川普見面的機率不高。川普上任後，中共開始用和平繁榮包裝，但骨子裡的戰狼本質並未脫去，提出和平繁榮實為批著羊皮的狼，而鄭麗文就是羊皮。 吳崑玉認為，情況不會太樂觀，因為......
不是連勝文！蔡依珊「街頭開喝」同框小鮮肉被拍 男方驚人身分曝
紅豆食府千金蔡依珊2006年嫁給連勝文，婚後育有兩子，一舉一動都備受關注，而蔡依珊近日釋出到花博造訪酒吧的畫面，只見藏鏡人開玩笑表示「這是年輕人來的地方」，蔡依珊聽完後則妙回「拜託好不好，我很年輕」強調自己心境很年輕，幽默互動引發關注。蔡佩伶報導
網傳「身障老人遭奴役20年」搬水泥！老闆嗆：死了就埋了 當地回應
《中國新聞周刊》報導，根據網傳影片，事件發生在河北省保定市清苑區臧村鎮劉莊村。一名頭髮稀疏、神情呆滯的老人正在搬運水泥，工作時未配戴口罩或任何防塵裝備。影片發布者指出，老人每天清晨5時許起床工作，每日需搬運超過20噸水泥，長期處於高強度勞動環境。不僅如此，涉...
獨／又一法官倒下！司法院前人事處長蔡新毅 驚傳不適送加護病房急救
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導司法案件近年來爆炸性增長，以致司法過勞事件頻傳，不少法官因而倒下，而今再傳曾任司法院人事處長的懲戒法院法官蔡新毅突...
5月CPI年增4.2%！美股開盤下探 台指期夜盤上下震盪千點
美國5月消費者物價指數（CPI）數據於當地時間週三（10日）公布，結果顯示年增率為4.2%，符合市場預期，而剔除食品與能源價格的核心CPI月增率則為0.2%，低於市場原先預估的0.3%。該數據稍微舒緩了市場對通膨壓力的擔憂，美股10日開盤小幅下跌。
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
傅子純靈堂開放！翁家明曝曾勸他多休息 顏曉筠進門就淚崩：很想把你拍醒
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...
川普又震怒！嗆聲要伊朗「付出代價」，美股三大期指下挫、國際油價上漲
美國總統川普（Donald Trump）稍早又在社群震怒，痛批伊朗在和平協議的談判時程拖延太長時間，同時還嚴厲警告對方，當前波灣局勢已不容挑釁，威脅德黑蘭將會因此「付出代價」。然而，此段貼文一曝光，加上先前美軍發動報復性空襲影響，讓金融市場再次面臨地緣政治風險。美股三大期指全線跳水，標普 500期貨下跌0.95%、那斯達克100期貨重挫1.41%；而與道瓊工......
北捷北門站旁路面塌「吞入」7百公斤變電箱 估明日完成回填
台北市鄭州路捷運北門站旁，今（10）天上午人行道突然出現路面崩塌，導致上方的變電箱跟著掉落，經查坍塌原因是衛工處污水下水道管路滲水，導致地層被掏空，將連夜灌漿回填，估明天完成回填。上午10點41分，原
紙上富貴？《富爸爸》作者點名ETF「假資產」 疾呼持有真資產
在台灣是投資顯學的ETF，卻被暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）痛批是「假資產」（fake assets）！清崎今（10）日在X平台發文表示，許多人以為自己分散投資，卻透過ETF這類「紙面資產」（paper assets）所持有，實際上落入了「越分散越糟糕」（De-Worsified）的陷阱。
10年前黑歷史遭挖！《全明星》混血男神形象崩壞 急對外懇求一事
混血男星各務孝太透過選秀節目正式出道，曾參與《全明星運動會》第四季表現亮眼，近來則轉戰演員，主演BL劇《向流星許願的我們》爆紅，怎料圈粉無數的各務孝太，遭到粉絲挖出10年前的黑歷史，對此，他也緊急發聲了。蔡佩伶報導
曾因老公病危失約！ 何超儀攜手陳子聰重返南韓：彌補當年遺憾
驚悚動作電影《拾荒法師》，由《見鬼》知名導演「彭氏兄弟」彭順、彭發執導，港星何超（何超儀）、波斯男神Iman、陳家樂、張文傑主演。電影將在韓國富川奇幻影展世界首映，彭氏兄弟表示：「我們兩兄弟多年前已很榮幸到韓國電影展，作品亦屢次得到評委嘉許獲獎！這次又再帶著《拾荒法師》重臨韓國富川電影節，確實有一種創作者『不忘初心』的感覺。」
美股4大股指開盤齊跌！CPI升破4%晶片股承壓
[NOWNEWS今日新聞]美國總統川普又威脅將對伊朗採取更多行動，科技、晶片股也再次承壓，美股10日開盤走低，道瓊工業指數下跌263點或0.5%，標普500指數下跌0.5%、那斯達克指數下跌0.6%。...
泰勒絲驚喜獻唱《玩具總動員5》！教宗會面Bad Bunny、世足飲水時間藏商機
國際娛樂圈動態頻傳！流行天后泰勒絲驚喜現身《玩具總動員 5》首映會，自彈自唱新曲引發轟動；波多黎各歌手 Bad Bunny 則在西班牙與教宗會面。此外，世界盃足球賽新增的「飲水時間」意外成為廣告商眼中的黃金商機。
48歲黃曉明考上博士班！ 去年落榜「推掉大量戲約」閉關一年終於上岸
現年48歲的中國大陸男星黃曉明，出道多年憑藉俊朗外型與扎實演技穩坐一線大咖寶座。然而在事業巔峰之際，他始終沒有忘記充實自己，上海戲劇學院今（10）日正式公布2026年博士研究生擬錄取名單，黃曉明的名字赫然在列！他最終以271.34分的總成績成功通過考核，正式被錄取為藝術管理、戲劇策劃專業博士生。消息曝光後瞬間癱瘓網路社群，驚呆大批網友。
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」
PLG/領航猿末節大當機！古德溫轟25分率勇士奪勝 冠軍賽2比1領先
PLG總冠軍賽第3戰今（10）日移師台北和平籃球館進行，臺北富邦勇士靠著洋將古德溫攻下25分，以及霍力飛繳出13分、16籃板的雙十表現，終場以85：76擊敗桃園璞園領航猿，在系列賽取得2：1領先優勢。領航猿決勝節最後4分多鐘進攻當機，一分未得，錯失追平機會。
網哀還是停損？「這檔」手握低軌衛星題材卻慘遭連8下殺登弱勢股王 封測訂單、發射端應用出貨時間曝光
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收盤43,225.54點，跌1478.8點，跌幅3.31%，觀察今日表現弱勢個股，信錦（1582）近期股價表現弱勢，...
外界疑殷瑋越俎代庖！議員曝蔣萬安當下「這表情」樂觀其成？
論壇中心／邱暐琪報導昨（9日）台北市議會市政總質詢，民進黨台北市議員何孟樺提問台北市長蔣萬安「無菸城市人力稽查」相關問題，台北市研考會主委殷瑋卻突然介入答詢，更是與何孟樺議員爆發口角，外界質疑殷瑋此舉越俎代庖。而蔣萬安今（10日）被問及此事時表示，政務官本來就應該為政策來辯護。對此，台北市議員簡舒培在《台灣最前線》節目中直言，殷瑋鋒頭蓋過蔣萬安，儼然是蔣萬安的接班人。