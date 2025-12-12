彭紹宇長篇小說「往事首映會」 穿越時空探尋真相

（中央社記者邱祖胤台北12日電）如果人可以回到過去，會想跟當時的自己說什麼。作家、影評人彭紹宇首部長篇小說「往事首映會」，透過一名未來少年回到戰後台灣的歷程，逐步探尋歷史真相，近期出版。

「往事首映會」由木馬文化出版，故事描述17歲少年陳敬從2035年台北街角的老戲院，意外回到1955年與另一名少年相遇，進而發現和自己家族有關的故事。一邊是近未來的台北，令他感到孤獨與疏離；另一邊則是戰後不久的社會，被陰影籠罩的青春。他見證了一群年輕人的理想與秘密，也隱隱感覺某個真相正慢慢逼近。

彭紹宇今天接受中央社記者電話訪問表示，自己從小就是個沉默的孩子，不太會表達自己，直到念高中時，班導師都會認真批閱週記，給他很多回饋，讓他覺得自己擁有一個很棒的讀者，「我就會一直想要把自己想說的話變成文字」。

2014年發生太陽花學運，還在讀高中的彭紹宇便嘗試以此為題材寫小說，完成「向陽之後」，獲得第33屆全球華文學生文學獎佳作。高中畢業旅行前往綠島，別人可能在從事水類運動，彭紹宇卻跑去綠島人權園區參觀，受到極大震撼，發現原來有太多事他不知道，從此開始主動接觸那段資訊，同時也去了解其他國家類似的獨裁歷史。

「往事首映會」的故事來自彭紹宇童年的突發奇想，「如果回到過去的科技真的被發明了，未來的我回到現在，會想要告訴那時的我什麼？還是想要再一次見證什麼？」此外，2年前彭紹宇受出版社委託，為諾貝爾文學獎得主韓江的小說「永不告別」寫推薦序，他說：「我反覆讀了好多遍，我就覺得，這好像就是我想寫的故事。」

彭紹宇表示，身為一個沒有經歷過台灣戒嚴時期的世代而言，其實很多歷史都是自己出於好奇、想要理解自身土地的原因，才踏上這趟追尋旅程，「小說裡的人物想要去發掘真相、想要去回溯過去，那就是我的感覺，也是很多我這個世代或甚至更年輕世代的人的想法，想要去了解我們的過去曾經發生過什麼，以前的人曾經走過什麼樣的路」。

彭紹宇表示，時空旅行科技尚未被發明，人們能做的時空旅行就是傾聽、閱讀那些過去發生的事，「其實過去離我們並不遙遠。很多過去發生的事，其實都隱隱牽引著現在，如果對於過去走過的路沒有意識，很多錯誤或悲劇就有可能一再發生」。

彭紹宇1997年生，英國倫敦國王學院國際政治經濟碩士，政大外交、國貿系雙學士，曾任美國金球獎投票會員，台灣影評人協會理事，專欄文章散見於各大媒體，著有「黑盒子裡的夢：電影裡的三倍長人生」等書。（編輯：張雅淨）1141212