彭華幹批花蓮堰塞湖災害:中央決策搖擺 事後卸責地方

政治評論員彭華幹近日在臉書發文，針對去年9月發生的花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災提出看法，直言這起事件是台灣首度面對「堰塞湖型災害」的重大考驗，造成24人罹難與失蹤，令人痛心。他強調，在生命面前不應淪為政治口水戰，但越是悲痛時刻，越不能讓權責模糊、責任漂移。

彭華幹表示，近期義務辯護律師團質疑花蓮縣政府涉及廢弛職務與過失致死，但他詳閱縣府說明後認為，地方政府並非沒有作為，真正的問題在於中央主管機關在關鍵時刻決策反覆，事後卻有卸責之嫌。

他整理事件時序指出，9月21日上午林業及自然保育署發布黃色警戒後，花蓮縣政府即要求公所啟動預防性撤離；但當天下午中央會議卻突然將原本估計的259戶撤離規模，暴增為1800戶、約8000人，增加幅度高達11倍，且相關資料直到晚間7時才交付地方，要求隔天完成史上最大規模撤離。他質疑，這種「臨時加碼、資訊延遲、規模暴衝」的決策，究竟是在考驗地方政府，還是在暴露災防體系的問題。

彭華幹也指出，中央對影響範圍的評估前後矛盾，8月11日估為259戶、697人，9月17日下修為45人，9月21日上午又說180戶，當晚卻改為1800戶、約8000人，直言「這不是科學，是猜拳」。他認為，風險評估一路變動，災害尚未發生，責任卻已開始漂移。

他表示，事發後，有中央主管機關未先檢討自身專業判斷與應變機制，反而對外暗示地方撤離不力，試圖政治卸責。但實際情況是，花蓮縣政府依法啟動撤離，警察、消防、國軍及民力全數動員，依《災害防救法》由地方應變中心統一調度，並多次在中央會議請求加派國軍與軍車支援。

彭華幹並指出，早在8月11日，縣府就已向中央建議，堰塞湖應由專業工程處理，不能只是等待潰壩；一旦潰壩等同山洪爆發，中央河川單位須補強防洪設施，必要時應啟動類似海嘯等級的警報系統，這些都是專業提醒，而非政治語言。

他批評，中央主管機關選擇保守評估、處理慢半拍、風險一再下修，卻在災難發生後，把地方政府當成防火牆。他認為，花蓮縣政府在制度內已做了該做、能做、也拼命做的事，真正該被檢討的，是中央在風險判斷、工程處置與撤離標準上的反覆與失準。

彭華幹最後強調，災難不是比誰會開記者會，而是誰在關鍵時刻做出正確的專業決策；如果中央連自己的評估都前後矛盾，卻還想用政治話術把責任推給地方，不只是對制度不負責，更是對罹難者的二次傷害，呼籲「該檢討就檢討，該負責就負責」，不要再重演「權在中央、錯在地方」的老戲碼。

