彭金隆推全齡金融 籲保險業被動補償轉為創新服務
（中央社記者蘇思云台北9日電）台灣邁入超高齡社會，金管會主委彭金隆今天表示，金管會推動全齡金融，盼金融服務涵蓋全年齡層，他近期與衛福部交流，探討保險業如何協助衛福部，強化高齡、幼兒照顧服務。此外，他也認為，金融業要有全新經營思維，保險業過去是被動賠償為主，未來應從損失填補朝向損失預防，甚至提供創新服務。
南山人壽今天下午在台北國際會議中心舉辦「百歲人生 有備而來論壇」。除了南山人壽總經理范文偉出席外，也邀請彭金隆、衛福部長石崇良致詞，並有英國倫敦國王學院老化研究中心顧問、全球長壽預防醫學專家Michael Sagner發表專題演講。
彭金隆致詞時表示，他過去作為教授就很關注長壽風險議題，長壽一詞在中文語境是一個好字，但面臨高齡化社會時，如果具備充分準備，長壽確實是人生很快樂的一件事，但如果財務、健康與很多不可控風險出現時，長壽可能成為個人沉重的負擔，這是台灣、甚至全人類都必須面對的議題。
彭金隆表示，台灣已進入超高齡社會，金管會期待金融服務可以解決長壽風險，因此提出「全齡金融」概念。當社會逐步朝高齡化前進時，金融業的客群與需求也出現明顯轉變。
他進一步指出，金融業應有全新經營思維，再來是要重新認識客戶的新需求，例如，保險業過去是被動賠償為主，但面對高齡化社會，保險的角色應從損失填補，朝向損失預防，甚至提供更多的支持服務，民眾需要的未必是錢，而是更多的創新服務。
彭金隆以銀行業為例，當民眾邁入年長階段，子女可能不在身邊，應思考誰可以守護資產到終了，業者探尋新需求，也涉及新的技術與投入。此外，過去保險業設計商品，都需要提出經驗資料，但面對過去從沒有過的高齡趨勢、並無相關資料，業者如何設計商品、重新建置技術，應虛心改變經營模式。
彭金隆指出，身為金融產業主管機關，應以更前瞻角度重新檢視監理法規，保險業過去以資產投資、風險管理作為2大主力業務，未來會不會衍生更多專業服務，可以進一步考量。此外，日前也跟衛福部長石崇良密切交流，思考如何讓保險業助力衛福部，未來可以讓高齡照護、幼兒照顧做更好。
彭金隆也期許業界把危機轉為商機，讓金融業助力社會轉型，創造新的價值。
范文偉表示，台灣已經沒有人口紅利，但接下來關鍵在於迎接下一波長壽紅利，確保財富與健康，讓長壽成為一件很正面、有活力的事情。此次也邀請專家分享觀點，其實，許多人的壽命終止不是因為重症或是傳染病造成，而是來自心血管疾病、癌症等慢性病，後者多源自不良生活型態，若透過飲食、壓力管理與改善環境，其實可有效預防許多疾病。（編輯：潘羿菁）1150609
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