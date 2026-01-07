彭金隆證實：南山人壽哥倫比亞曝險逾629億元

（中央社記者呂晏慈、蘇思云台北7日電）繼美軍突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，哥倫比亞也遭美國總統川普點名將採取軍事行動，立委關切有單一保險業者對哥倫比亞曝險金額達新台幣629.12億元，金管會主委彭金隆今天在立法院證實，這家業者就是南山人壽。

同時，針對委內瑞拉曝險135.51億元，彭金隆解釋，金管會第一時間已進行了解，業者主要投資國際開發銀行債券，等級為AA。

立法院財政委員會今天邀彭金隆、財政部長莊翠雲、國發會就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告。

民進黨立委郭國文質詢時關注，壽險業不願回台投資主因除了標的有限，也是為了投資預定利率較高、高風險的地方，卻導致過度避險的惡性循環，儘管金管會修正會計原則的定義，但若不解決過度避險，可能會讓問題更加惡化。

根據郭國文提出的簡報顯示，截至2025年11月，台灣銀行業對委內瑞拉曝險總額為145.07億元、單一業者最大曝險金額為135.51億元；對哥倫比亞曝險總額為8.16億元、單一業者最大曝險金額為3.92億元。

同時，在保險業方面，截至2025年11月，台灣保險業對委內瑞拉曝險總額為零；對哥倫比亞曝險總額為1385.08億元、單一業者最大曝險金額為629.12億元。

郭國文指出，根據金控法規定，金控業者必須分別揭露曝險金額，其中富邦金187億元、國泰金184億元、中信金163億元，看起來都不是「最大咖」。他追問，曝險金額高達629.12億元的保險業者是否是南山人壽，彭金隆證實是南山。

彭金隆表示，金融業者投資必須符合法規規定，包括配比及符合一定條件等，但對於投資當時及現在的狀況差異，該認列的預期損失就認列，至於立委關切議題涉及匯率及信用風險，兩者是完全不一樣的做法。

此外，針對金管會是否將要求業者逐年降低曝險金額，彭金隆說，這要從制度解決而非從個案解決，金管會將進行檢討，如對於非投資等級的投資比重、投資金額、投資限制等，就風險及報酬面向重新做檢討。

國民黨立委賴士葆則指出，媒體報導馬杜洛持有約600億美元比特幣，金管會是否已建立相關機制，防止其透過台灣洗錢。彭金隆回應，任何觸及反洗錢機制者都會關注，但美國並未與台灣接觸。（編輯：林淑媛）1150107