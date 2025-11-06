彭金隆：台灣早已不是「被鍊住的小象」 成為亞洲資產管理中心不是想取代誰

2025年第23屆遠見高峰會6日舉行，下午邀請高雄市長陳其邁（右二起）、金管會主委彭金隆、台灣證交所董座林修銘以及台灣富邦銀行執行副總經理吳薏菱。（攝影／李海琪）

金管會主委彭金隆今（6）日出席2025年第23屆遠見高峰會進行專題演講，並以「馬戲團大象被細鍊鎖住」的故事開場，提醒金融業與政策圈，不要被過去多次推動未果的經驗綁住想像。他強調，今天的台灣無論在經濟體質、民間財富、資本市場規模，都早已不是二、三十年前那頭「掙不脫的小象」，有條件朝「亞洲資產管理中心之一」邁進。

從「被鍊住的小象」到「財富雄厚的台灣」

彭金隆說，他在當學校老師時，就常用「大象被細鍊拴住」的寓言提醒學生：小象時期掙不脫鐵鍊，長大後即使早已具備能力掙脫，卻因為記憶與恐懼，仍以為自己走不開。「我們過去很多計畫沒成功，對新方案自然會懷疑，但台灣現在還是三十年前、二十年前、甚至十年前的那頭小象嗎？」他反問。

他指出，過去十年台灣經濟結構已大幅翻轉，經濟成長率相較周邊國家與全球表現不弱，今年預估成長率約4.84%以上。人均 GDP 已超越日本，預計今年底可望上看3.8萬美元，並超車韓國；股市市值十多年來大增近200%，境內基金規模從2005年的1.85兆元，膨脹到如今約10兆元，台股與台積電市值分別成長近18倍、32倍，「這些數字都在提醒我們，現在的台灣真的不一樣」。

在金融體系面，彭金隆列出幾組「大象級」數字：銀行體系存款約63兆元，今年超額儲蓄估計達4.79兆元，整體資本市場總資產約131至132兆元，財富管理市場管理規模約8兆元，高資產客戶管理規模逼近2兆元。

當然，台灣也有結構性限制。彭金隆坦言，與競爭對手相比，稅負誘因不如人、中文並非國際通用語言、外匯仍有管理制度，再加上地緣政治風險，「這些確實是我們的劣勢，也是大家一提就會想到的問題」。

但他強調，在優劣勢皆具的強況下，「用『大贏小輸的組合拳』，走出一條台灣特色的競爭利基。」，台灣並非想要取代任何既有金融中心，而是「留才、引資並重」，讓台灣成為亞洲資產管理中心之一，而這也是跟競爭對手更不一樣的地方。

高雄示範區到一站式服務，打造資產管理生態圈

彭金隆回顧，金管會在去年9月5日第一次提出完整的六年計畫，核心概念是「加大、串聯、創造就業」。所謂「加大」，就是壯大既有金融業的量能，從銀行、證券、保險到投信投顧，「全部都要變強、變大」；「串聯」則是讓各類金融機構之間更緊密合作，提供一站式服務，透過金融業發展創造更多就業機會、留住人才。

在具體作法上，他點名最具象徵性的一步，是在高雄設立資產管理示範專區，為「金融監理史上最大的一次示範案」，一次開放38項業務，吸引業者進駐。從今年7月開始營運至今，已有38家金融業者進駐，「前幾天我去演講時還是37家，現在又多一家」。

高資產客戶市場也是重點之一。彭金隆指出，去年12月起，金管會陸續核准新增9家私人銀行業務，目前累計已有21家銀行提供私人銀行服務，服務的高資產客戶約1.7萬人，管理規模約1.9兆元，「我推估到今年底應該有機會突破2兆元」。

對高資產客戶來說，台灣富邦銀行執行副總經理吳薏菱指出，最在意的不是單一商品，而是能否同時滿足資產與地域配置、傳承規劃與稅務設計等整體需求，而且「不用到處問」，最好透過一個窗口就能一次搞定。

其中，銀行扮演的是平台角色，把壽險、投信、證券等不同業別的專業串聯起來，結合專為高資產族群設計的商品與四大會計師事務所等諮詢服務，形成合作緊密的生態圈。她坦言，過去市場上也有類似服務，但現在高資產客戶要的是更完整的一站式規劃與諮詢體驗。

金管會與交易所在台北101設立常態性專責辦公室，提供國內外業者諮詢服務，並邀請四大國際會計師／法律事務所參與，作為國際資產管理與稅務的專業諮詢平台。

鬆綁法規枷鎖，要讓金融業當真正的大象

要讓大象真正動起來，枷鎖不能不鬆。彭金隆表示，金管會在六年計畫中，設定「兩年有感」的硬指標，其中一項就是要在兩年內調整超過54項相關規定，第一年目標原本是30項，「但目前第一年已經調整了42項，算是提前達標」。

他再度用大象比喻作結：「今天也許我們還不是一頭非常龐大的大象，但絕對不是30年前、20年前、10年前那頭被小鐵鍊綁住的小象。」在他心中，金融業應該有勇氣掙脫舊有束縛，透過這個長期計畫全面提升產業產能與能量，吸引更多人才來台服務國內外資金。

「就像國人提到半導體，會覺得是台灣的驕傲一樣，我也希望未來講到台灣的金融業，不管是不是從業人員，都會覺得這是台灣的驕傲。」彭金隆說。

