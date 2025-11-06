彭金隆：台灣早已不是「被鍊住的小象」 成為亞洲資產管理中心不是想取代誰
2025年第23屆遠見高峰會6日舉行，下午邀請高雄市長陳其邁（右二起）、金管會主委彭金隆、台灣證交所董座林修銘以及台灣富邦銀行執行副總經理吳薏菱。（攝影／李海琪）
金管會主委彭金隆今（6）日出席2025年第23屆遠見高峰會進行專題演講，並以「馬戲團大象被細鍊鎖住」的故事開場，提醒金融業與政策圈，不要被過去多次推動未果的經驗綁住想像。他強調，今天的台灣無論在經濟體質、民間財富、資本市場規模，都早已不是二、三十年前那頭「掙不脫的小象」，有條件朝「亞洲資產管理中心之一」邁進。
從「被鍊住的小象」到「財富雄厚的台灣」
彭金隆說，他在當學校老師時，就常用「大象被細鍊拴住」的寓言提醒學生：小象時期掙不脫鐵鍊，長大後即使早已具備能力掙脫，卻因為記憶與恐懼，仍以為自己走不開。「我們過去很多計畫沒成功，對新方案自然會懷疑，但台灣現在還是三十年前、二十年前、甚至十年前的那頭小象嗎？」他反問。
他指出，過去十年台灣經濟結構已大幅翻轉，經濟成長率相較周邊國家與全球表現不弱，今年預估成長率約4.84%以上。人均 GDP 已超越日本，預計今年底可望上看3.8萬美元，並超車韓國；股市市值十多年來大增近200%，境內基金規模從2005年的1.85兆元，膨脹到如今約10兆元，台股與台積電市值分別成長近18倍、32倍，「這些數字都在提醒我們，現在的台灣真的不一樣」。
在金融體系面，彭金隆列出幾組「大象級」數字：銀行體系存款約63兆元，今年超額儲蓄估計達4.79兆元，整體資本市場總資產約131至132兆元，財富管理市場管理規模約8兆元，高資產客戶管理規模逼近2兆元。
當然，台灣也有結構性限制。彭金隆坦言，與競爭對手相比，稅負誘因不如人、中文並非國際通用語言、外匯仍有管理制度，再加上地緣政治風險，「這些確實是我們的劣勢，也是大家一提就會想到的問題」。
但他強調，在優劣勢皆具的強況下，「用『大贏小輸的組合拳』，走出一條台灣特色的競爭利基。」，台灣並非想要取代任何既有金融中心，而是「留才、引資並重」，讓台灣成為亞洲資產管理中心之一，而這也是跟競爭對手更不一樣的地方。
高雄示範區到一站式服務，打造資產管理生態圈
彭金隆回顧，金管會在去年9月5日第一次提出完整的六年計畫，核心概念是「加大、串聯、創造就業」。所謂「加大」，就是壯大既有金融業的量能，從銀行、證券、保險到投信投顧，「全部都要變強、變大」；「串聯」則是讓各類金融機構之間更緊密合作，提供一站式服務，透過金融業發展創造更多就業機會、留住人才。
在具體作法上，他點名最具象徵性的一步，是在高雄設立資產管理示範專區，為「金融監理史上最大的一次示範案」，一次開放38項業務，吸引業者進駐。從今年7月開始營運至今，已有38家金融業者進駐，「前幾天我去演講時還是37家，現在又多一家」。
高資產客戶市場也是重點之一。彭金隆指出，去年12月起，金管會陸續核准新增9家私人銀行業務，目前累計已有21家銀行提供私人銀行服務，服務的高資產客戶約1.7萬人，管理規模約1.9兆元，「我推估到今年底應該有機會突破2兆元」。
對高資產客戶來說，台灣富邦銀行執行副總經理吳薏菱指出，最在意的不是單一商品，而是能否同時滿足資產與地域配置、傳承規劃與稅務設計等整體需求，而且「不用到處問」，最好透過一個窗口就能一次搞定。
其中，銀行扮演的是平台角色，把壽險、投信、證券等不同業別的專業串聯起來，結合專為高資產族群設計的商品與四大會計師事務所等諮詢服務，形成合作緊密的生態圈。她坦言，過去市場上也有類似服務，但現在高資產客戶要的是更完整的一站式規劃與諮詢體驗。
金管會與交易所在台北101設立常態性專責辦公室，提供國內外業者諮詢服務，並邀請四大國際會計師／法律事務所參與，作為國際資產管理與稅務的專業諮詢平台。
鬆綁法規枷鎖，要讓金融業當真正的大象
要讓大象真正動起來，枷鎖不能不鬆。彭金隆表示，金管會在六年計畫中，設定「兩年有感」的硬指標，其中一項就是要在兩年內調整超過54項相關規定，第一年目標原本是30項，「但目前第一年已經調整了42項，算是提前達標」。
他再度用大象比喻作結：「今天也許我們還不是一頭非常龐大的大象，但絕對不是30年前、20年前、10年前那頭被小鐵鍊綁住的小象。」在他心中，金融業應該有勇氣掙脫舊有束縛，透過這個長期計畫全面提升產業產能與能量，吸引更多人才來台服務國內外資金。
「就像國人提到半導體，會覺得是台灣的驕傲一樣，我也希望未來講到台灣的金融業，不管是不是從業人員，都會覺得這是台灣的驕傲。」彭金隆說。
更多信傳媒報導
疫情後人數暴增 雙貸族破40萬創新高 可塞滿十座大巨蛋
蔣尚義：AI進入多元應用後將是「小晶片時代」來臨
美國最高法院大法官尖銳質詢官員 似乎質疑川普對等關稅的合法性
其他人也在看
MLB》道奇冠軍成員造訪湖人主場 主戰投手秀投籃準度還輕鬆灌籃
數名道奇球員造訪湖人主場，還上場小試身手一下，史奈爾和格拉斯諾都展現不錯的投籃架勢，格拉斯諾還輕鬆將球灌進籃框，讓全場驚艷不已。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 6 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 2 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 3 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 3 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
網紅公開粿粿「驚天大瓜」！大尺度照外流原因曝 網怒檢舉帳號
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌「棒棒堂」王子，隨著風波不斷延燒，網紅玉米泉哥自稱有「獨家爆料」，將會在昨（5日）公布，「第一手消息且還沒外流，是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見，但他不方便露面，所以交給我來講。」沒想到最後公布的消息卻是范姜彥豐被粿粿凹錢，網友們大失所望，甚至檢舉帳號，也讓他又補充：「我是真的有被威脅，這個保證的。」鏡報 ・ 16 小時前
高雄市長選情翻盤？郭正亮看民調：恭喜她
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨內邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈角逐提名人選，至今仍未明朗；國民黨方面，則已確定由立委柯志恩披掛上陣。對此，前立委郭正亮也特地獻...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前