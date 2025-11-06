彭金隆：台灣發展亞資中心 已是可掙脫束縛大象

（中央社記者蘇思云台北6日電）金管會主委彭金隆今天表示，馬戲團的大象在小象時期腳上拴上鏈條，久而久之就算長成大象，也無法掙脫；台股市值過去30年大幅成長，台灣發展亞資中心，已是有力量掙脫過去束縛的大象，希望打造金融業成為民眾心中如半導體的驕傲產業。

彭金隆今天下午出席媒體舉辦高峰會論壇時，分享「赫黑醫生的50個故事處方」書中內容，其中一個故事是，馬戲團的表演大象腳上有鏈條，這是馴獸師在小象時期就拴上，但小象力氣小時無法掙脫，久而久之就算成長大象，也以為仍無法擺脫困境。

彭金隆指出，台灣在1995年、2001年、2012年曾多次提到亞洲資產管理中心願景，經過20多年，台灣經濟成長率表現亮眼，台股市值10月達到新台幣91.25兆元，相較30年前已成長18倍，台積電市值來到38.9兆元，今年人均國內生產毛額（GDP）預測可上看3萬8066美元。

彭金隆說，可能很多人聽到台灣發展亞洲資產管理中心，以為台灣還是以前的小象，但經過20年，台灣已經是可以掙脫束縛的大象。台灣目前具備發展亞資中心的條件，包括穩健的經濟成長率、壽險業總資產持續成長、具世界領先的半導體產業優勢、充沛的銀行存款跟超額儲蓄，以及持續成長的財富管理與基金規模，金管會也推動多項政策，希望透過組合拳，打造具備台灣特色的亞資中心。

高雄資產管理試辦專區自7月啟動，金管會開放38項業務在專區試辦，涵蓋國際金融、高資產業務與跨境金融服務等；目前累計已經核准38家金融機構進駐高雄專區，包括17家銀行、10家投信投顧業、7家證券商與4家壽險業者。

至於今年7月上線的台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），彭金隆指出，目前共19家投信、31檔基金加入，TISA開戶數逾5萬戶，帳戶資產總規模達65.62億元。

展望未來推動重點，彭金隆指出，盼建構境外資產管理平台（OAMU），讓台灣金融服務能量整合提升，再來是強化TISA功能與誘因，以及擴大跨境金融服務業務範圍，強化留財與引資，促進資金流動。

彭金隆說，希望可以讓更多人才留在台灣，台灣今日也許不是非常壯大的大象，但早已不是20年前的小象，現在民眾講到半導體都認為是台灣的驕傲，希望透過發展亞資中心，台灣的金融業也會是台灣的驕傲產業。（編輯：楊蘭軒）1141106