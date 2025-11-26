彭金隆：若台灣壽險業因過度避險衍生體質弱化 須關注
（中央社記者蘇思云台北26日電）金管會主委彭金隆今天表示，台灣壽險業因過去歷史因素，將資金投資海外，在國際市場沒有類似狀況，業者為遵守國際會計準則，可能耗費巨額避險成本，過度避險卻未產生風險移轉效果，是否衍生體質弱化疑慮，都需要關注，盼各界多溝通，讓保險業的財務表達揭露與避險策略，符合實質需求。
財團法人會計研究發展基金會、壽險公會與會計師公會全國聯合會今天下午舉辦「保險業匯率波動與公允表達」研討會，多位專家學者、壽險業者與會計師皆出席。
彭金隆致詞時表示，研討會針對現行壽險業採用會計準則，是否能真實反映壽險業長期經營行業特性，以及實際財務狀況跟經營績效，達到公允表達的會計目的，進行跨領域研討，對於壽險業經營，對監理與永續發展都具備關鍵意義。
彭金隆指出，壽險業是很特別行業，不僅營運週期很長，無論在資產負債估計或是收入費用認列，都涉及未來諸多複雜因素的估計，包含利率、匯率、死亡率、罹病率、脫退率等，如何允當表達壽險業的經營樣貌，多年來一直是會計界一大挑戰。
彭金隆指出，壽險業非常特別，特別到擁有一套自身會計準則像是IFRS 17。台灣壽險業是「特殊中的特殊」，因過去歷史因素，導致累積巨額保費資產，但是大量投資在海外，國際市場幾乎沒有其他國家有類似狀況，這項特殊性導致壽險業適用一般行業，甚至是壽險業通用的會計準則，漸漸顯現許多問題。
彭金隆解釋，壽險業很大比例金額投資在國外債券，目的是長期收取合理收益，以履行對保戶長期承諾的資產負債管理，壽險業投資目的跟其他金融業、其他產業單純投資的本質不同，但依據國際會計規定，必須以即期匯率評價損益，是否可能造成財報波動跟經濟實質不一致的狀況，進而衍生為抑制財報帳面波動，可能產生耗費巨額成本，過度避險卻未產生實質風險移轉的效果，長期是否可能弱化產業體質的疑慮，都值得關注討論。
彭金隆指出，釐清問題、了解原因，才能有效解決問題，視而不見情況無法解決問題。過去在學術、實務界、跨行業間有很多元的意見，可透過研討會讓各方多溝通，在專業上深度研討，希望進一步釐清、有效解決問題，保險業的財務表達揭露與避險策略應該符合長期營運特性與實質規避風險，以便能夠允當表達經營狀況，達成永續揭露目的。（編輯：潘羿菁）1141126
其他人也在看
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 23 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
年薪沒266萬別勞退自提？靠這招退休前有機會多賺690萬
報稅季延長至6月底，小資族節稅規劃成為當前財經焦點。理財專家闕又上深入分析20項節稅關鍵，提醒小資族「一個小決定可能替你省下上百萬」。他指出，每年節省1萬5千元稅金，若善用投資工具，40年後可能創造高健康2.0 ・ 10 小時前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 1 天前
驚爆鉅額違約交割！南亞科翻車噴量13萬張...記憶體3檔也入榜 這「PCB大廠」力拚守紅盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日開高走揚，最高觸27,349.73點，截至中午12點55分，仍持續走高當中，觀察盤中上市上櫃個股成交量排名...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！爆近27萬張大量奪成交王 吸金95億元
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 1 天前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 9 小時前
被動元件再現烏龜綠！蜜望實重挫逾9%....國巨、華新科翻黑 盤中唯6檔小兵收紅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上週大跌近千點後，今（25）日早盤一度強彈逾600點，站回2萬7千點大關，不過盤中漲勢收斂，截至中午11點25分，加...FTNN新聞網 ・ 1 天前
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 1 天前
147萬小資族哭暈！外資再砍0050「34天抱走993億元」 2檔百萬人氣ETF也遭狙擊
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（24）日開高震盪，終場加權指數收在26504.24點，上漲69.30點，漲幅0.26%，受指數編纂公司明晟（MSCI）半年度調整於...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《半導體》外資點名聯發科「兩頭燒」：手機毛利縮、ASIC專案卡關
【時報記者王逸芯台北報導】美系外資最新報告指出，受到智慧手機業務競爭加劇、成本上升以及終端需求疲弱影響，將聯發科（2454）2026與2027年每股盈餘（EPS）預估下調4%，反映核心業務毛利率前景轉弱。外資表示，聯發科股價近三個月相對大盤表現不佳（-18%，同期台股上漲9%），市場情緒本已偏空，而2026年上半年獲利年減幅度可能加劇，使短期反彈機會受限。 外資強調，雖然聯發科管理層對主要美系雲端服務商（CSP）的資料中心ASIC專案具信心，但該專案過去一年多次延遲，仍需觀察後續執行狀況，另一家美系CSP專案同樣面臨遞延，加上設計服務市場競爭激烈，使能見度有限。基於修正後的獲利預估，外資維持「中立」評等，目標價從1300元調降到1260元，恐使股價短期內仍有壓力。 外資指出，智慧手機SoC毛利率下行壓力大於預期，主要受到高通在中高階市場採取更具侵略性的價格策略，加上三星提供較低晶圓代工成本，使競爭進一步升溫；同時，聯發科旗艦SoC如天璣9500因晶片面積更大、設計效率不足，導致成本推升，而台積電（2330）先進製程漲價、封測產能吃緊與BT載板成本上揚也使費用增加。在安卓終端需求疲弱的背時報資訊 ・ 1 天前
記憶體人踩人？南亞科爆最大違約交割「這檔」卻成替罪羊…下殺6%爆19萬張成交量 網：融資排隊出場
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（26）日台股加權指數收盤27,409.54點，漲497.37點，漲幅1.85%，觀察今日成交量排行前五名，記憶體指標股之一南亞科（240...FTNN新聞網 ・ 29 分鐘前
AI股跌是泡沫警訊？路博邁策略師喊免驚：再跌兩周就是「絕佳買點」
擔心近期科技股拋售潮嗎？別擔心！據《商業內幕》周二 (25 日) 報導，管理 4,600 億美元資產的路博邁資深策略師 Siddiqui 指出，這波下跌源於流動性緊縮而非基本面轉弱，雖預測未來兩、三周市場仍有波動，但這將創造絕佳買點。鉅亨網 ・ 12 小時前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 19 小時前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 1 天前
不到一個月拉5次漲停！「這被動元件」股價4天飆35%登強勢股王 它三個月狂漲227%也上榜
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（24）日台股加權指數收盤26,504.24點，漲69.3點，漲幅0.26%，觀察昨日表現強勢個股，受惠於被動元件需求增加，再加上中...FTNN新聞網 ・ 1 天前
谷歌母公司Alphabet成巴菲特第三季唯一買進股票 股價近1個月大漲逾24%勝過輝達
網路搜尋巨頭谷歌母公司Alphabet的張量處理器（Tensor Process信傳媒 ・ 3 小時前