彭金隆：若台灣壽險業因過度避險衍生體質弱化 須關注

（中央社記者蘇思云台北26日電）金管會主委彭金隆今天表示，台灣壽險業因過去歷史因素，將資金投資海外，在國際市場沒有類似狀況，業者為遵守國際會計準則，可能耗費巨額避險成本，過度避險卻未產生風險移轉效果，是否衍生體質弱化疑慮，都需要關注，盼各界多溝通，讓保險業的財務表達揭露與避險策略，符合實質需求。

財團法人會計研究發展基金會、壽險公會與會計師公會全國聯合會今天下午舉辦「保險業匯率波動與公允表達」研討會，多位專家學者、壽險業者與會計師皆出席。

彭金隆致詞時表示，研討會針對現行壽險業採用會計準則，是否能真實反映壽險業長期經營行業特性，以及實際財務狀況跟經營績效，達到公允表達的會計目的，進行跨領域研討，對於壽險業經營，對監理與永續發展都具備關鍵意義。

彭金隆指出，壽險業是很特別行業，不僅營運週期很長，無論在資產負債估計或是收入費用認列，都涉及未來諸多複雜因素的估計，包含利率、匯率、死亡率、罹病率、脫退率等，如何允當表達壽險業的經營樣貌，多年來一直是會計界一大挑戰。

彭金隆指出，壽險業非常特別，特別到擁有一套自身會計準則像是IFRS 17。台灣壽險業是「特殊中的特殊」，因過去歷史因素，導致累積巨額保費資產，但是大量投資在海外，國際市場幾乎沒有其他國家有類似狀況，這項特殊性導致壽險業適用一般行業，甚至是壽險業通用的會計準則，漸漸顯現許多問題。

彭金隆解釋，壽險業很大比例金額投資在國外債券，目的是長期收取合理收益，以履行對保戶長期承諾的資產負債管理，壽險業投資目的跟其他金融業、其他產業單純投資的本質不同，但依據國際會計規定，必須以即期匯率評價損益，是否可能造成財報波動跟經濟實質不一致的狀況，進而衍生為抑制財報帳面波動，可能產生耗費巨額成本，過度避險卻未產生實質風險移轉的效果，長期是否可能弱化產業體質的疑慮，都值得關注討論。

彭金隆指出，釐清問題、了解原因，才能有效解決問題，視而不見情況無法解決問題。過去在學術、實務界、跨行業間有很多元的意見，可透過研討會讓各方多溝通，在專業上深度研討，希望進一步釐清、有效解決問題，保險業的財務表達揭露與避險策略應該符合長期營運特性與實質規避風險，以便能夠允當表達經營狀況，達成永續揭露目的。（編輯：潘羿菁）1141126