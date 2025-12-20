彭錦鵬：謝銘洋等5位大法官犯法律人最大禁忌 立刻自行請辭

立法院去年三讀通過新版《憲法訴訟法》修正案，現行8位大法官無法作出《憲法》判決，但謝銘洋等5名大法官19日作出114年度憲判字第1號判決，宣告《憲訴法》修正條文違憲無效。對此，台灣大學政治系副教授彭錦鵬表示，謝銘洋等5位大法官，違憲自行做成憲法解釋，請立刻自行請辭。

台灣大學政治系副教授彭錦鵬表示，謝銘洋等5位大法官，違憲自行做成憲法解釋，請立刻自行請辭。（資料照／中時電子報）

彭錦鵬在臉書發文，點名出席憲法法庭並作出憲法判決的5位大法官，包括代理司法院長的謝銘洋，其他4位作出同意意見的大法官呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，請立刻辭職。

彭錦鵬表示，憲法的文字，具有法之最高性。憲法既然規定大法官共15人，要通過憲法解釋，就算小學生也了解，必然要超過半數，也就是8個大法官以上。

他指出，就算不按照新修正的憲訴法，按照舊法，也不符合至少要6名大法官參與的門檻。

他說，連社區管委會開會都知道，當出席人數不足法定人數，則開會自始不成立。

彭錦鵬提到，憲法訴訟法明定，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人，也是這個道理。

彭錦鵬強調，5位大法官做成違憲宣告之判決，違反憲法、法律之合法決議人數，自始不成立。審判長謝銘洋知憲、違憲，違反法律人最大禁忌「違憲」，應與其他4位同意意見大法官呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，立刻辭職！

憲法法庭。（資料照／中天新聞）

