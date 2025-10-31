彭一書轟新北警車老舊 方仰寧掛保證「安全優先」

248251031a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員彭一書日前在市議會質詢時，針對警用車輛安全與防詐騙政策落實情況，向警察局長方仰寧提出多項問題。彭一書指出，全市目前約有7100名員警，其中外勤基層人員約4000人，但現有警用機車僅3700輛，超過6年車齡的占4成，更有近500輛使用超過十年。彭認為，這些老舊車輛不僅影響執勤效率，更可能造成安全疑慮，要求警局正視並加速汰換。

方仰寧回應，目前外勤員警採取「一人一車」制度，所有車輛均在安全堪用前提下使用，「員警的安全是重中之重」。他表示，市府明（115）年度已編列超過4000萬元預算，用於更新汽車與機車，未來將持續爭取經費，目標是讓使用超過10年的機車汰換率降至5成以下，確保基層警力能在安全環境下執勤。

除了車輛問題，彭一書也特別關注新北市防詐騙工作的實際成效，指出市內每年詐欺案件超過上萬件，且受害族群逐漸年輕化，20至40歲的受害比例明顯上升。他質疑目前以「里長宣導」為主的防詐方式難以觸及年輕族群，要求警方提出更具針對性的防堵機制，從溯源面強化管理，阻斷詐騙管道。

方仰寧回應指出，詐騙手法主要集中在退休族群的投資陷阱，以及年輕人常見的網購小額詐騙。警方已與多所大學合作，並運用社群平台推送防詐資訊，強化青年族群的防詐意識。他同時表示，新北市在查扣詐騙金流與不法資產方面成效顯著，相關數據居6都之首，展現市府「斷金流、打詐根」的決心。

方仰寧強調，警察局將持續檢討警用車輛的汰換進度與防詐資源配置，確保員警執勤安全與民眾財產受到保障。他表示，保障警察與市民安全是共同責任，市警局會以實際行動落實各項改善措施，讓警力更有效率、防詐更有力度。

