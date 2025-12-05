彰中3傑 國際機器人奧賽奪銀

彰化高中三學生參加國際奧林匹亞機器人大賽勇奪銀牌，縣長王惠美（左三）到校貼紅榜。

（記者吳東興攝）

記者吳東興∕彰化報導

彰化之光閃耀世界舞台！彰化高中數理資優班學生黃定理、薛琮瀚、蘇立原，代表台灣前往新加坡參加二０二五年國際奧林匹亞機器人大賽總決賽，憑藉卓越的創新思維與技術實力，從眾多國際好手中脫穎而出，勇奪銀牌，為台灣與彰化寫下榮耀的新篇章。

縣長王惠美獲知特別到學校頒贈紅榜與獎金，盛讚三位同學是彰化之光，也是台灣之光！同時也感謝校長王延煌、指導老師的辛勤付出，以及家長會長張威創與家長會的鼎力支持，有學校、家長會做為師生們最堅強的後盾，積極提升軟硬體設備、支持多元課程發展，才能讓彰化的孩子們無後顧之憂地在國內外舞台上發光發熱。

廣告 廣告

本屆賽事以「機器人的未來為核心，考驗參賽者如何運用機器人技術於永續、醫療等領域。在指導老師邱科文帶領下，黃定理、薛琮瀚、蘇立原聚焦全球關注的電動車議題，針對「廢電池處理」與「充電效率」兩大痛點，耗時半年研發出一套全自動化的智慧循環系統。這套系統不僅大幅縮短了電動車的充電時間，更有效提升了廢電池的金屬回收率、延長電池壽命，其兼具實用性與永續價值的設計，深獲國際評審團肯定。

彰化高中近年學術與競賽表現屢創佳績，已連續兩年在國際奧林匹亞競賽中奪得金、銀牌殊榮，這次的勝利不僅是個人的榮譽，更是團隊合作與在地教育成功的典範。