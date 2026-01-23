彰京開發回饋鄉里 捐贈新竹縣警局巡邏車提升執勤能量

彰京開發回饋鄉里，捐贈新竹縣警局巡邏車，提升執勤能量，守護地方治安。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

提升基層警政執勤量能，彰京開發廿二日捐贈新竹縣政府警察局全新巡邏車一部，由警察局長林建隆代表接受並頒發感謝狀予彰京開發吳董事長。

竹縣警局表示，吳董事長長期關注地方發展，此次捐贈這部配備先進、安全性高的巡邏車，係希望透過企業的綿薄之力，為第一線基層同仁加油打氣，確保他們在執行警察任務時，能有更強大且安全的保障，成為警方最堅實的後盾。

縣警局強調，隨著新竹縣人口增長與各項建設蓬勃發展，警察勤務日益繁重，在維護治安與交通上，巡邏車就是警方的「行動辦公室」，所以巡邏車的損耗率極高，感謝彰京開發以實際行動支持警政工作，本次捐贈之巡邏車將立即配發至基層單位投入第一線服勤，不僅充實了執勤裝備，更對員警士氣有極大的鼓舞作用，未來警察局將持續落實各項治安交通維護工作，運用社會大眾捐贈的資源，建構更安全、更宜居的科技智慧新竹縣。