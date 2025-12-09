彰化不無聊再升級！王惠美取經紐西蘭羅托魯瓦觀光模式

彰化縣長王惠美（二排左六）率團參訪紐西蘭，走訪北島羅托魯瓦市中心政府花園。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

彰化真的不無聊！今年台灣設計展在彰化就吸引近784萬人次的參觀人流，為打造更具吸引力的旅遊環境，縣長王惠美率團參訪紐西蘭，特別走訪羅托魯瓦市中心政府花園、搭乘登山纜車，了解該國如何運用自然環境、毛利文化結合成城市景觀塑造模式，作為未來打造特色旅遊環境的參考，王惠美表示，彰化縣擁有多樣地景及深厚文化與產業底蘊，只要導入良好的規畫設計思維，就能展現自身獨特魅力。

縣府表示，政府花園位於羅托魯瓦湖畔，充分運用四季花卉與色彩搭配、易於維護的大面積草坪與花壇統整景觀，並與周邊博物館等觀光設施串聯，兼以友善的遊客動線與無障礙設施設計及公共藝術配置，每年吸引大量遊客到訪，可作為彰化未來在城市景觀美學、公園設計以及觀光休憩工程上的重要借鏡。

彰化縣長王惠美（左一）體驗搭乘紐西蘭登山纜車。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

羅托魯瓦登山纜車能從高空俯瞰火山湖地景，也連結山頂餐廳、觀景步道、冒險體驗等多元活動，是當地旅遊的代表性設施，纜車不僅對城市觀光帶來整合效應，也透過與自然環境共存及高空景觀體驗延長遊客停留時間，為彰化縣推動山海旅遊、景觀廊帶與特色遊憩據點提供整合途徑的靈感。

王惠美表示，此次出訪羅托魯瓦觀摩如何整合歷史文化與自然環境，塑造獨特的城市景觀美學，並透過體驗式觀光設施如登山纜車、山頂步道與休憩空間建置，發展在地觀光，期盼透過這次參訪，借鏡成功的景觀規畫模式及前瞻式視野，帶回彰化付諸實行，展現彰化自身獨特魅力。

