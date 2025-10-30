彰化中寮社區獲全國韌性社區「優等獎」 防災成果獲肯定

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣北斗鎮中寮社區，在114年度全國「韌性社區維運評鑑」中脫穎而出，經過書面審查與實地訪視後榮獲「優等獎」，獲中央補助金15萬元。社區防災能量與居民動員力獲全國肯定，也凸顯彰化縣在災害防救上的努力成果。

北斗中寮社區在全國韌性社區評鑑中榮獲優等，拿下中央補助金15萬元，展現社區防災能量。（彰化縣消防局提供）

全國共有65處社區投入114年度韌性社區維運評鑑，彰化縣消防局先行辦理初選，由北斗鎮中寮社區代表彰化縣參賽。評鑑分為書面審查及實地訪視兩階段，中寮社區以完整防災計畫、社區動員能力及災害應變演練的實績，成功脫穎而出。

9月4日，內政部消防署副署長馮俊益率領評核委員及三位專家學者蒞臨彰化縣，進行「績優韌性社區」實地訪視。評鑑團隊在北斗鎮長顏宏霖、彰化縣消防局局長施順仁，以及中寮社區理事長侯文華陪同下，逐一走訪社區歷史災點、防救災倉儲及企業合作防災軌跡，並參觀社區自主建立的應變指揮中心。中寮社區的志工與居民代表也現場進行成果簡報，與委員互動答詢，展現社區完整的防災網絡與快速反應能力。

中寮社區此次獲獎，不僅代表中央對其卓越防災工作的肯定，也讓社區居民防災意識明顯提升。竹塘鄉竹塘社區及員林市湖水社區雖未晉級至第二階段實地訪視，但因展現高度動員能力及紮實災害應變實力，獲評為「一般韌性社區」，各獲中央補助10萬元，以支持後續防災能力建設。

和美鎮南佃社區在113年度已獲「特優社區」殊榮，今年續列「示範社區」，獲補助15萬元，期發揮示範帶動效益，提升全縣社區防災韌性。

內政部消防署指出，韌性社區建設涵蓋「減災、整備、應變、復原」四大面向，透過評鑑制度，不僅讓表現優異的社區被看見，也鼓勵更多社區投入防災工作，提升全民防災意識與行動力。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣人口約121萬，是非六都人口最多的縣市，縣府長期推動防災工作，以「充分準備、未雨綢繆」為原則，保障縣民生命財產安全。未來，縣府將持續輔導更多社區建構韌性防災網絡，結合地方資源與社區力量，使防災工作更加全面且具成效。