彰化中小學聯運登場 選手齊聚競技場拚榮耀

彰化縣115年中小學聯合運動會自1月27日至30日，一連4天在彰化縣立體育場盛大舉行，今（27）日上午舉行開幕典禮，由彰化縣長王惠美親自主持。王縣長表示，本屆賽事規模盛大，共有全縣220所學校、3,234位隊職員參與，是展現青春活力與運動實力的重要舞台。

王縣長指出，中小學聯合運動會不僅是體能競技，更是培養毅力、紀律與自我突破的歷程，期勉選手以平常心面對挑戰，秉持「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，全力以赴、突破自我，為自己與學校爭取榮耀。

她表示，本次賽事同時肩負選拔任務，將遴選優秀選手代表彰化縣參加4月在嘉義舉行的全國中等學校運動會，以及5月於花蓮舉辦的全國小學田徑錦標賽。彰化縣於去年全中運勇奪18金、18銀、33銅，共69面獎牌，縣府發放超過800萬元獎金，並推動「奪金精進計畫」、優秀運動員及績優教練獎助金與「留縣培訓計畫」，從拔尖、獎勵到留才三管齊下，持續厚植體育實力。

在運動環境建設方面，王縣長說，縣府積極於八大生活圈打造全民運動設施，今年3月「和美全民運動館」將完工，「鹿港全民運動館」預計年底啟用，溪湖、二林、田中及北斗等地場館也持續規劃推動中，感謝議長謝典霖及全體議員對體育預算的支持，完善體育三級培訓制度。

教育處表示，本屆賽事涵蓋田徑及混合運動等多項競技，精彩可期，並感謝裁判、工作人員及師長教練的辛勞付出，邀請鄉親踴躍進場，為揮灑汗水的彰化健兒加油打氣。縣府也將持續投入資源，推動全民運動風氣，打造健康活力的運動城市。

