彰化中興莊故事館開館 公共藝術同步亮相

彰化市中興莊眷村文化園區故事館熱鬧開館，縣長王惠美等人與會剪綵。（記者方一成攝）

▲彰化市中興莊眷村文化園區故事館熱鬧開館，縣長王惠美等人與會剪綵。（記者方一成攝）

為保存眷村文化資產、推廣地方歷史記憶，彰化中興莊眷村文化園區故事館於今（十）日熱鬧開館，彰化縣長王惠美、故事館計畫主持人台中教育大學郭政忠老師、策展人涂以仁老師、公共藝術創作家賴亭玟老師、人文中興文創股份有限公司執行長黃信彰、各級民代等人與會剪綵，並共同為園區公共藝術作品《同舟》揭幕。王縣長表示，中興莊故事館分為一館及二館，用不同手法呈現中興莊歷史與眷村文化，並結合AI、AR科技打造沉浸式參觀體驗。即日起開放參觀，邀請民眾一同走進中興莊，感受眷村文化與當代藝術交會的獨特魅力。



王惠美表示，還記得擔任立委時，當時龍山里長反映此處環境髒亂；接任縣長後，黃千宴議員積極建議整理；後續莊陞漢議員也提出許多建議，共同促成中興莊改頭換面。「中興莊眷村文化園區」歷經多年修復於今年三月正式完工，感謝國防部補助三四00萬、文化部補助八四五0萬元，縣府自籌一億五一00萬元，總修復經費約二億七000萬元。



王惠美表示，今天則迎來中興莊故事館開幕，期盼過去歷史不被時間淹沒。中興莊故事館透過科技藝術、文物展示、歷史影像、口述故事重現歷史景致。故事館分一館及二館，一館介紹原住戶自一九三九年歷經千辛萬苦遷徙來臺的過程，以及中興莊靈魂人物高芳先將軍從一九三一年成立青島保安大隊的英勇事蹟，帶領大家回到那段艱辛卻堅韌的時光。二館則以科技藝術為核心，透過AI技術讓眷村生活及歷史場景重現。另外一館二樓運用AR科技展現大刀功夫的各種招式，提供參觀者沉浸式的觀展體驗，還有「希望之丘三六0度」模型區，重現整座中興莊輪廓樣貌，非常值得體驗。



王縣長表示，今天園區公共藝術作品《同舟》也同步揭幕。創作靈感來自於一群山東同鄉搭乘渤海輪來到彰化這塊土地的歷史記憶。藝術家運用「候鳥遷徙」意象，結合眷村文化、居民記憶及歷史紋理，透過藝術創作與轉化，呈現不同世代對於「家」以及「記憶」的想像，打造兼具文化教育、藝術美學跟觀光遊憩的文化新據點。



文化部文化資產局主任秘書張祐創表示，中興莊是全國十三處眷村文化保存區之一，在王縣長團隊的努力下，中興莊修復完成、煥發新生。這幾年不僅活化中興莊，更串聯周邊的八卦山景點。感謝縣府對文資保存的重視，歡迎全國民眾蒞臨中興莊，親身感受這座眷村的獨特魅力。



中興莊眷村人文協進會理事長高華國表示，中興莊與全台其他眷村截然不同，其是唯一由「單一完整部隊」撤退來台組成的眷村。感謝王縣長縣府團隊的高度執行力，協助活化中興莊、順利完成故事館，居民也會協助提供文史資料，讓這段故事可以永遠流傳。



彰化縣文化局表示，目前園區透過「促進民間參與公共建設」（ROT）模式，引進專業團隊「人文中興文創公司」進駐。未來將引進眷村風格住宿、文創賣店、藝文展覽、走讀導覽及辦理社區共融活動等，園區將於一一五年六月底先行開放三成空間試營運，預定十二月全區營運。屆時將能展現出彰化獨有的眷村文化與生命力，成為兼具歷史與藝術的文化創意新亮點。