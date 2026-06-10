彰化中興莊故事館開館！公共藝術《同舟》同步亮相

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲彰化中興莊眷村文化園區故事館於今(10)日開館剪綵。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】為保存眷村文化資產、推廣地方歷史記憶，彰化中興莊眷村文化園區故事館於今(10)日開館剪綵，並共同為園區公共藝術作品《同舟》揭幕。縣長王惠美表示，中興莊故事館分為一館及二館，用不同手法呈現中興莊歷史與眷村文化，並結合AI、AR科技打造沉浸式參觀體驗。即日起開放參觀，邀請民眾一同走進中興莊，感受眷村文化與當代藝術交會的獨特魅力。

▲大合照。（記者廖美雅拍攝）

中興莊故事館分一館及二館，一館介紹原住戶自1939年歷經千辛萬苦遷徙來臺的過程，以及中興莊靈魂人物高芳先將軍從1931年成立青島保安大隊的英勇事蹟，帶領大家回到那段艱辛卻堅韌的時光。二館則以科技藝術為核心，透過AI技術讓眷村生活及歷史場景重現。另外一館二樓運用AR科技展現大刀功夫的各種招式，提供參觀者沉浸式的觀展體驗及「希望之丘360度」模型區，重現整座中興莊輪廓樣貌。

廣告 廣告

今天園區公共藝術作品《同舟》也同步揭幕。創作靈感來自於一群山東同鄉搭乘渤海輪來到彰化這塊土地的歷史記憶。藝術家運用「候鳥遷徙」意象，結合眷村文化、居民記憶及歷史紋理，透過藝術創作與轉化，呈現不同世代對於「家」以及「記憶」的想像，打造兼具文化教育、藝術美學跟觀光遊憩的文化新據點。

▲公共藝術作品《同舟》也同步揭幕。（記者廖美雅拍攝）

文化局表示，園區將於115年6月底先行開放3成空間試營運，預定12月全區營運。屆時將能展現出彰化獨有的眷村文化與生命力，成為兼具歷史與藝術的文化創意新亮點。

▲園區將於115年6月底先行開放3成空間試營運，預定12月全區營運。。（記者廖美雅拍攝）

與會來賓有文化部文資局主秘張祐創、縣議員温芝樺、黃千宴、陳銌銌、白玉如、吳韋達、莊陞漢、李成濟、蕭文雄、副議長許原龍服務團隊、楊子賢議員服務團隊、彰化市長林世賢、彰化市民代表會主席陳文賓、中興莊眷村人文協進會理事長高華國、「重現中興莊前世與今生」村史作者楊秋蘋、彰師大美術系教授邱文正、古龍山廟主委蕭登貴、彰化縣創意美育協會理事長許晉榮、鹿港老街商圈榮譽理事長魏秀娟、眷二代彰化縣青溪新文藝學會理事長常連芳、律師魏平政、文化局長張雀芬、各級民代與地方仕紳等。