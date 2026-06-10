彰化中興莊故事館開館 AI重現歷史眷村生活

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化中興莊眷村文化園區故事館今天開館；故事館分為一館及二館，一館介紹居民千辛萬苦遷徙來台過程，二館以科技藝術為核心，透過AI人工智慧技術，重現眷村生活及歷史場景。

根據彰化縣文化資產網站資料，彰化中興莊眷村設置於民國39年，為彰化縣歷史最悠久的眷村，初期約有110戶，第一代居民均為來自山東青島保安旅的官兵與其眷屬，縣府99年將中興莊登錄為歷史建築，考量基地特性及防災需求，110年調整登錄為聚落建築群，也向國防部與文化部爭取資源推動修復及再利用計畫。

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中興莊眷村文化園區故事館今天舉行開館典禮，與會的有彰化縣長王惠美、文化部文化資產局主任秘書張祐創等人；王惠美致詞時說，中興莊眷村文化園區經多年修復在今年3月完工，感謝國防部補助新台幣3400萬、文化部補助8450萬元，縣府自籌1億5100萬元，總修復經費約為2億7000萬元。

王惠美指出，故事館分一館及二館，一館介紹原住戶39年辛苦遷徙來台過程，帶領大家回到那段艱辛卻堅韌的時光；二館則以科技藝術為核心，透過人工智慧技術重現眷村生活及歷史場景，另在一館二樓運用AR科技展現大刀功夫的各種招式，提供參觀者沉浸式觀展體驗，館內的「希望之丘360度」模型區，重現中興莊輪廓樣貌，非常值得體驗。

張祐創指出，中興莊是全國13處眷村文化保存區之一，在修復完成後，中興莊可串聯周邊八卦山景點，歡迎民眾蒞臨中興莊，親身感受這座眷村的獨特魅力。

彰縣文化局表示，目前園區透過「促進民間參與公共建設」（ROT）模式，引進專業團隊進駐，未來將引進眷村風格住宿、文創賣店、藝文展覽、走讀導覽及辦理社區共融活動等，園區6月底將先行開放3成空間試營運，預定12月全區營運。（編輯：張銘坤）1150610