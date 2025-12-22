彰化串聯8.3公里東螺溪水綠廊道 打造5處亮點設施
【記者林玉芬/彰化報導】彰化提升東螺溪整體遊憩品質及環境保育，斥資2億4,917萬元，推動東螺溪水綠廊道工程，歷時2年，9月正式完工，21日舉辦「東螺溪健康齊步走」活動，透過點線面串聯，帶動地方觀光休憩發展。
縣長王惠美表示，東螺溪是彰化母親之河，為改善以往東螺溪惡臭及髒亂的問題，在108及110年提出東螺溪水環境改善計畫，水綠廊道全長約8.3公里，連結溪湖鎮、二林鎮及埔鹽鄉，自溪湖鐵路橋至埔鹽石埤橋間，沿線打通慢行通道、復育台灣原生種植栽，並打造3鄉鎮5處亮點設施，包括觀夕平台、欒樹隧道、東螺水學堂、花漾驛站、天盛鳥屋等潛力資源，為在地居民及遊客開創更友善、安全且富含特色的休憩廊道。
王惠美指出，東螺溪水綠廊道是縣府與地方接觸最多的合作，透過車流動線改道創造步行廣場空間，讓鄉親來此健行不用與車子爭道，可以放心悠閒觀景並享受大自然氛圍。今天的健行活動來回程約4.2公里，民眾沿著廊道親身欣賞沿途美景及復古造景。
埔鹽鄉長許文萍、二林鎮長蔡詩傑也指出，東螺溪水綠廊道提供一個休憩玩樂的好去處，歡迎大家來踏青並運動健行。
水利資源處表示，工程串聯右岸慢行廊道8.3公里，創造300公尺欒樹廣場空間，新增綠化面積達15萬平方公尺，打造3鄉鎮5處亮點，除了能舒適安全地漫步於廊道上，也能在各亮點區域拍照留念，每年9月至10月的花季，欒樹廣場還有「東螺溪戀戀欒樹節」，可盡情捕捉欒樹綻放的花景。縣府將持續推動各項公共建設、水岸縫合及降低廢水汙染等改善計畫，期盼藉由景點特色的串聯，吸引更多遊客，提升周邊經濟效益。
