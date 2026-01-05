彰化之光莊榮祚榮獲「第四十七屆優良電影劇本」特優獎
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】新生代編劇莊榮祚參加文化部第47屆優良電影劇本，他的新作〈爸爸變成了天使回家〉因其真摯動人、兼具幻想與情感張力的故事設定，獲得「優良電影劇本特優獎」，展現其編劇實力。彰化縣長王惠美於日前頒發表揚狀恭賀莊榮祚先生，以亮眼創作成績為彰化爭光，展現彰化青年在影視創作領域的蓬勃能量。
莊榮祚1998年生於彰化縣田中鎮，畢業於臺灣藝術大學電影系，在校期間即致力於以兒童與青少年視角出發，探討親情、成長與生命等主題。在〈爸爸變成了天使回家〉中，他更進一步挑戰深刻的情感與人生議題：面對「失去父親」、「傷痛與自我和解」，用深刻且細膩的筆觸構築出一段療癒與希望交織的故事。評審一致肯定其劇本結構完整、角色刻畫真摯、情感張力強烈。
其歷年創作包含短片《遊戲攻略》，以及與蔡岳霖共同編劇之兒童劇集《百味小廚神》，作品橫跨第一季《中元大餐》與第二季《營養午餐爭霸戰》，共十五集，深受觀眾喜愛；另其短片作品《你吹 Do，我吹 Si》（Tutti）入圍今年柏林影展兒童單元 Generation Kplus，展現其在國際影展舞台的創作潛力。影視與文字創作皆需透過長久的投入與累積，才能孕育出動人的作品，再次恭喜莊榮祚先生獲獎！期待這位從彰化出發、懷抱創作夢想的年輕編劇，能在劇本創作綻放光芒，創造更多動人的作品。
