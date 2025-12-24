彰化之光鋼琴家張凱閔 返鄉鼓勵學子勇敢追夢

【記者林玉芬/彰化報導】彰化縣府為提升藝術教育品質，激勵音樂班學子勇敢追尋夢想，24日在民生國小音樂廳舉辦「張凱閔鋼琴家音樂講座」，縣長王惠美與鋼琴家張凱閔一同鼓勵在場學子，活動吸引數百位對音樂懷抱熱情的師生參與。



王惠美表示，來自鹿港的旅美鋼琴家張凱閔，從民生國小音樂班起步，近年獲獎無數，2023年勇奪盧布爾雅納音樂節國際鋼琴大賽首獎，更以最年輕的決賽選手贏得2024年第21屆里茲國際鋼琴大賽第4獎與皇家利物浦愛樂協會獎，並在2021跟2025年，兩度入圍華沙蕭邦國際鋼琴大賽第2輪決賽。很高興邀請返鄉分享，讓同學了解在追求成功的過程中，如何克服困難與挫折；也希望協助同學領略，要站上國際舞台，需要具備哪些條件。

王惠美指出，學習音樂的過程中，師長教導及父母支持非常重要，感謝民生國小師生長期用心投入，今年民生國小音樂班在管絃樂、弦樂、管樂皆晉級全國賽，希望再創佳績，為彰化爭光。縣府近期研議讓同學有機會異地學習，並邀請大學教授指導國中小學生，盼讓同學能夠在音樂領域上航向更開闊的視野。

鋼琴家張凱閔表示，很高興回到母校民生國小，從小接觸音樂、每天練琴，深刻感受到養成習慣的重要性。以前每天練1、2小時，長大後對自己的要求越來越高，現在每天除唸書外，會花大部分時間勤練琴藝。音樂不只是興趣，也能陶冶性情，學琴的各位夥伴不論未來是否願意在音樂專業領域上持續發展，學音樂都是一個很棒的選擇。

教育處表示，鋼琴家張凱閔在講座中以精湛的琴藝演奏，現場巧妙詮釋音樂的魅力，並與學生進行深入的對談與交流，並以親身經歷鼓勵學子堅持夢想，勇敢面對挑戰。此次音樂講座不僅是藝術回響，更是一場跨越世代的對話，把藝術的種子悄悄地種在孩子心中，灌溉著養分等待萌芽，未來將因各自的持續努力而開創更加湛藍的天際。