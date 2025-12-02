▲彰化之光閃耀國際！彰德國中羅允呈勇奪昆士蘭公開賽桌球5冠王。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰德國中桌球好手羅允呈同學日前遠赴澳洲參加2025昆士蘭公開賽（Queensland Open），在為期13小時的高強度賽程中，以驚人的毅力與穩健的技術，一舉囊括U17男單、U19男單、U17男雙、U19男雙以及成人組公開賽等五項冠軍，成為本屆大會最耀眼的「五金王」。彰化縣長王惠美恭喜羅允呈同學榮獲佳績，面對密集賽程仍能保持穩定發揮，從青少年組一路挑戰到成人組，展現超越年齡的專注力與抗壓性，值得所有年輕選手學習。在國際舞台有如此亮眼的表現，不僅是對個人成果的肯定，也為彰化、臺灣贏得世界級的掌聲。

教育處表示，在此次賽事中允呈面對來自澳洲、日本、紐西蘭與東南亞等地的強勁對手，以靈活的步伐、快速的節奏與穩健的心態屢屢突破難關，展現彰化體育扎實訓練的成果，勇奪5金，全校都同感驕傲。允呈父親也表示，這次賽程長達13小時、相當考驗體能與心態，允呈過程中雖有短暫逆風，然因家人在現場的鼓勵與平日的精實訓練，最終以良好狀態完成五連勝。這是對個人努力的肯定，也歸功於彰德國中、教練團與家人的支持。

彰化是名副其實的「運動大縣」，縣府近年積極整建場館、改善校園體育環境，推動三級銜接體育培力，在各項全國賽、國際賽中屢屢看見彰化子弟奪牌的身影。繼2024獲得《遠見》「運動天才之都」美譽後，2025再次奪下「運動場館普惠之都」榮譽。縣府將持續投資運動人才，協助選手無後顧之憂，專心訓練，期待更多選手像允呈一樣突破自我、登上國際舞台，為地方與國家再創佳績。