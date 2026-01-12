彰化之光閃耀國際！iENA德國發明展勇奪3金1銀

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣發明人才在國際舞台表現亮眼，參加「2025年iENA德國紐倫堡國際發明展」勇奪3金1銀佳績，今（12）日，彰化縣長王惠美特別公開表揚，肯定其為縣爭光，同時也期待這些創新成果未來能持續發光發熱，不只為彰化爭光，也讓世界看見臺灣的實力。

彰化縣長王惠美特別表揚國立勤益科技大學阮柏翰。（彰化縣政府提供）

彰化縣發明實力再度獲得國際肯定。被譽為「發明界奧斯卡」的第77屆（2025年）iENA德國紐倫堡國際發明展，吸引來自21個國家、274家參展商，超過540件創新作品同場競技，彰化縣發明人脫穎而出，榮獲3金1銀優異成績，為地方爭光。

廣告 廣告

彰化縣長王惠美特別表揚獲獎者，並表示彰化建縣超過三百年，長期孕育優秀人才，此次能在全球規模最大、歷史最悠久的國際發明競賽中獲獎，不僅展現彰化人的創新實力，更是全體縣民的驕傲。

本屆發明展中，臺灣代表團共提出29件作品參賽，榮獲26面獎牌，其中有4面由彰化人包辦。包括國立勤益科技大學阮柏翰同學團隊，以「遠端車廂之遙控快速降溫控制裝置」榮獲金牌。

彰化縣長王惠美特別表揚國立臺北大學林伯星教授。（彰化縣政府提供）

國立臺北大學林伯星教授研發的「坐姿辨識模型之建立方法及坐姿辨識系統」同樣獲得金牌肯定；鹿港鎮達榮牙醫診所施瑞源醫師則以「人體工學鎚、斧結構」奪得金牌，另以「牙科析量器及析量方法」獲得銀牌，一人囊括1金1銀，表現相當亮眼。

經濟暨綠能發展處指出，臺灣能在國際舞台持續展現競爭力，關鍵在於豐沛的創造力與研發能量。縣府藉由公開表揚，期盼激勵更多縣民投入創新研發，落實「用創造改造生活、用實作成就夢想」的理念。

彰化縣長王惠美特別表揚鹿港鎮達榮牙醫診所施瑞源。（彰化縣政府提供）

iENA德國紐倫堡國際發明展於2025年邁入第77屆，於11月1日至11月3日舉行，因評審制度嚴謹、公信力高，在國際間享有高度聲譽。縣府期許，未來這些獲獎技術能逐步完成商業化與技術移轉，實際應用於日常生活，讓創新成果造福更多民眾。