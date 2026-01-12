彰化之光閃耀國際 iENA德國紐倫堡發明展勇奪3金1銀

▲彰化縣長王惠美於擴大主管會報中，特別表揚發明展代理團長沈伯尉（右1）等人合影。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣人才輩出，參加「2025年iENA德國紐倫堡國際發明展」獲得3金1銀佳績，彰化縣長王惠美於114年12月30日擴大主管會報中，特別表揚並賀喜得獎者。彰化建縣超過三百年，人才濟濟，在全球最大、歷史最悠久，有「發明界奧斯卡」稱號的「iENA德國紐倫堡國際發明展」，從21個國家的274家參展商展示540多件參賽發明品中脫穎而出，彰化縣發明人阮柏翰、林伯星各奪下1面金牌、還有施瑞源各奪下1面金牌及1面銀牌，3人勇奪3金1銀佳績，為縣爭光，堪為表率，是彰化人的驕傲。

▲彰化縣長王惠美於擴大主管會報中，特別表揚發明人阮柏翰。（圖／彰化縣政府提供）

這次第77屆(2025)紐倫堡國際發明展，臺灣榮獲26面獎牌，其中4面由彰化人包辦，分別由彰化建縣傑出發明人國立勤益科技大學阮柏翰同學團隊發明的「遠端車廂之遙控快速降溫控制裝置」獲得金牌1面；國立臺北大學林伯星教授發明的「坐姿辨識模型之建立方法及坐姿辨識系統」獲得金牌1面；鹿港鎮達榮牙醫診所施瑞源醫生發明的「人體工學鎚、斧結構」獲得金牌1面及「牙科析量器及析量方法」獲得銀牌1面。表現極為優異，期待未來這些發明能逐步商業化及技術轉移至大家日常生活中，讓更多人享受創新發明的便利性。

▲彰化縣長王惠美於擴大主管會報中，特別表揚發明人林伯星老師。（圖／彰化縣政府提供）

經濟暨綠能發展處表示，臺灣競爭力關鍵就是「創造力」，因為有許多優秀的發明家與研發人才，才讓臺灣企業搶得先機、傲視全球，希望透過本次表揚，激勵縣民發揮「用創造改造生活，用實作成就夢想」的創新思維。

iENA德國紐倫堡國際發明展於2025年邁入第77屆，在114年11月1日至11月3日舉行，共有21個國家540多件發明品參加競賽，臺灣代表團提出29件優秀技術作品參加競賽，共榮獲26面獎牌。因評審公正，規模宏大，有許多來自全球各地的參展者，在國際享有最高權威的聲譽，今日展出獲獎的每項作品，都是發明人精益求精的智慧，獲各界肯定為最高殊榮。這些傑出表現，不只是彰化，更是全體台灣的榮耀，堪稱是閃耀國際的彰化之光。