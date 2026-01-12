彰化之光！參加iENA德國紐倫堡國際發明展 獲3金1銀

彰化縣長王惠美(左三)頒獎表揚第77屆iENA德國紐倫堡國際發明展得獎者。(彰化縣政府提供)

記者吳東興／彰化報導

彰化縣人才輩出，參加二0二五年iENA德國紐倫堡國際發明展獲得三金一銀佳績，縣長王惠美特別表揚並賀喜得獎者，她說，有「發明界奧斯卡」稱號的iENA德國紐倫堡國際發明展，從二十一個國家的二七四家參展商展示五百四十多件參賽發明品中脫穎而出，阮柏翰、林伯星各奪下一面金牌、施瑞源奪下一面金牌及一面銀牌，為縣爭光，堪為表率，是彰化人的驕傲。

就讀國立勤益科技大學的阮柏翰團隊發明的「遠端車廂之遙控快速降溫控制裝置」獲得金牌一面；國立台北大學教授林伯星發明的「坐姿辨識模型之建立方法及坐姿辨識系統」獲得金牌一面；鹿港鎮達榮牙醫診所施瑞源醫生發明的「人體工學鎚、斧結構」獲得金牌一面及牙科析量器及析量方法獲得銀牌一面。表現極為優異，期待未來這些發明能逐步商業化及技術轉移至大家日常生活中，讓更多人享受創新發明的便利性。

經濟暨綠能發展處表示，台灣競爭力關鍵就是創造力，因為有許多優秀的發明家與研發人才，才讓台灣企業搶得先機、傲視全球，希望透過表揚，激勵縣民發揮「用創造改造生活，用實作成就夢想」的創新思維。

iENA德國紐倫堡國際發明展於二0二五年邁入第七十七屆，台灣代表團提出二十九件優秀技術作品參加競賽，共榮獲二十六面獎牌。因評審公正，規模宏大，有許多來自全球各地的參展者，在國際享有最高權威的聲譽。