彰化之光！莊榮祚獲第47屆優良電影劇本特優獎

新生代編劇莊榮祚(右)榮獲第四十七屆優良電影劇本特優獎。(彰化縣政府提供)

記者吳東興∕彰化報導

新生代編劇莊榮祚參加文化部第四十七屆優良電影劇本，他的新作〈爸爸變成了天使回家〉因真摯動人、兼具幻想與情感張力的故事設定，獲得「優良電影劇本特優獎」，展現編劇實力。

彰化縣長王惠美特頒發表揚狀恭賀莊榮祚，以亮眼創作成績為彰化爭光，展現彰化青年在影視創作領域的蓬勃能量。

文化局指出，莊榮祚一九九八年生於彰化縣田中鎮，畢業於台灣藝術大學電影系，在校期間即致力以兒童與青少年視角出發，探討親情、成長與生命等主題。在〈爸爸變成了天使回家〉中，他進一步挑戰深刻的情感與人生議題，面對「失去父親」、「傷痛與自我和解」，用深刻且細膩的筆觸構築出一段療癒與希望交織的故事。評審一致肯定其劇本結構完整、角色刻畫真摯、情感張力強烈。

文化局說，其歷年創作包含短片《遊戲攻略》，以及與蔡岳霖共同編劇之兒童劇集《百味小廚神》，作品橫跨第一季《中元大餐》與第二季《營養午餐爭霸戰》，共十五集，深受觀眾喜愛；另其短片作品《你吹 Do，我吹 Si》（Tutti）入圍今年柏林影展兒童單元 Generation Kplus，展現其在國際影展舞台的創作潛力。

文化局表示，恭喜莊榮祚獲獎，也期待這位從彰化出發、懷抱創作夢想的年輕編劇，持續在劇本創作綻放光芒，創造更多動人的作品。縣府也將投入更多資源，打造更好的藝文環境，協助更多影視與文字創作人才在更廣闊的舞台散發出耀眼的光亮。