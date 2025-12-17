彰化二林榮成紙業欲擴廠 自救會抗議業者多次污染環境

50位自救會民眾與環團舉標語抗議、反對擴建案，榮成紙業公司在彰化縣二林廠「毗連擴展計畫」仍在環評審查階段，17日舉行環說書健康風險評估規劃及範疇說明會，當地里長與環團都批評紙廠影響環境生態甚鉅。

彰化縣二林鎮廣興里長詹金水表示，「這關係到空氣、水、土壤和交通等等，我們的身體健康，種種方面都影響甚鉅。」

彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，「它的廢水不能只針對它的排放口、出海口，就是大城潮間帶，因為那個水還引用灌溉的部分，這個應該要納入評估，但是我們看資料完全沒有，甚至連潮間帶的評估也沒有。」

廣告 廣告

彰化縣環保聯盟指出，去（2024）年7月底一場大雨，榮成紙業二林廠區污水外溢，污染附近農地，事後遭環保局依《水污法》開罰逾6萬元；今（2025）年11月27日，也被拍到廠區放流口排出褐色、惡臭的污水，對業者健康風險評估毫無信心。

業者則表示，說明會就是針對去年12月23日第5次環評審查的建議所召開，以廠區為中心10x10公里範圍，包含二林、芳苑、大城、竹塘等範圍內的居民與敏感族群，蒐集評估危害性化學物質對人體影響。

榮成紙業副總林呈祥回應，「今天的這個說明會，主要是因應去年年底環保局在召開環評委員會的審查時候，所針對民眾所提出的建議案，要求本公司做一個健康風險評估的說明會。」

彰化縣環保局長江培根表示，「環保局這邊沒有立場，依照上次審查意見修正完之後再送件來審。」

環保局強調縣府沒有特定立場，將等業者修正補件後，全案再送環評審查，由專家學者來決定。環團則認為，業者應該還要在其他受影響鄉鎮召開說明會，公開所有資訊。