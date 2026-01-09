彰化二林鎮農會擴大推動綠色照顧 充實長輩老年生活

彰化二林鎮農會，擴大推動「綠色照顧」、充實長輩老年生活！（圖：二林鎮農會提供）

彰化縣二林鎮農會為因應高齡化農村人口的需求，配合縣府農業處所推動「綠色照顧」計畫，今年度秉持「多元學習課程、健康供餐服務、關懷高齡者服務以及改善綠照場域」等4大核心主題，結合農村在地資源與特色，發展多樣化學習模式，廣開3個「綠色照顧」課程班，希望協助長輩們重拾生活節奏與自我價值。

二林鎮農會總幹事邱士平強調，前來農會「綠色照顧站」的鄉親，從最初40人，因為學員們對課程展現高度的認同與持續參與率，還會廣邀街坊鄰居、親朋好友前來學習，目前已擴增到93名學員，參與學員平均年齡約70歲；今年度「綠色照顧」課程從1月9日開訓後，將展開為期40週的學習旅程；而今年度課程是進一步整合農業體驗、藝術創作及健康促進等豐富課程與活動，讓長者在熟悉環境中，持續參與多元學習與人際互動，促進身心健康與生活品質，並透過創新且多元的課程設計，為在地長者打造多元、豐富而充實的退休與老年生活。

彰化二林鎮農會推動「綠色照顧」，廣開多元課程，充實長輩老年生活，落實在地安老！（圖：二林鎮農會提供）

推廣部主任杜玉梅則表示，因適逢冬季白蘿蔔盛產季節，二林在地所生產的「白蘿蔔」口感清脆、滋味甘甜，深受民眾喜愛，加上年節將近，今年度一開課，就特別結合在地農產資源，邀請家政班、運用在地新鮮的白蘿蔔製作充滿年味的蘿蔔糕，供綠色照顧班學員來品嚐，讓長輩們提早感受年節的氛圍；此外，現場也貼心準備當地特產「蕎麥紅薏仁甜湯」，象徵「呷甜甜、過好年」，不僅暖胃也暖心，透過在地食材與飲食文化相結合，讓綠色照顧課程更貼近生活，並增添課程互動的溫度與人情味。（李河錫報導）