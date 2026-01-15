彰化二林MOOVO公共自行車啟用 設9站點

（中央社記者鄭維真彰化15日電）彰化縣二林鎮MOOVO公共自行車租賃系統今天啟用，成為縣內第11個有公共自行車的鄉鎮市，設有二林轉運站、二林鎮公所等9個站點，方便通勤、通學及休閒需求。

彰化縣政府今天在二林工商舉行二林鎮MOOVO公共自行車租賃系統啟用記者會。交通處表示，共設置9個站點，包括二林轉運站、二林鎮公所、二林戶政事務所、二林高中、二林工商、中正國小、二林文化教育園區、長青公園及洪醒夫公園，為地方增加便利的交通選擇。

縣長王惠美致詞表示，所設站點是希望讓孩子上下學更安全，同時減少家長接送負擔，並串起二林的生活與休閒動線；另外，二林轉運站即將落成，縣府特別將站點與轉運站銜接，完善最後一哩路的轉乘服務。

王惠美說，目前全縣已建置174個站點、2700輛自行車，縣府將持續擴點優化，也鼓勵大家多利用TPASS通勤月票，前30分鐘免費。

目前MOOVO啟用鄉鎮市有彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、田中鎮、花壇鄉、社頭鄉、大村鄉、永靖鄉與二林鎮。（編輯：李淑華）1150115