彰化二水國際跑水節登場 11/1、11/2開跑啟動交管

2025彰化縣二水國際跑水節，11月1日起一連兩天盛大開跑，警方啟動交通管制。（圖：警方提供）

「2025彰化縣二水國際跑水節」，從11月1日起、一連2天登場；田中警分局評估，將湧入數萬人潮與車潮，為確保交通順暢，活動期間每天上午6時起到下午6時將實施交通管制；其中源泉國小到源泉派出所的員集路段，以及「水心之初大草原」前的惠民路段，將禁止汽、機車通行，籲請民眾改道行駛。（李河錫報導）

南彰化年度盛會「2025二水國際跑水節」，將在11月1日和2日，也就是本週週休假期盛大登場；根據縣府評估，將湧入數萬人潮與車潮；田中警分局為確保交通順暢與安全，在活動期間將階段性啟動交通管制；負責承辦的巡官李宗睿表示，交通管制最主要是在「林先生廟」主會場，將在1日、2日每天上午6點起到下午6時實施交管，其中，紫雲慈惠堂（員集、山腳路口）至源泉國小間的員集路段，禁止大型車（包含遊覽車）進入；而源泉國小至源泉派出所（員集、水森路口）間的員集路段，則禁止汽、機車通行；如果是要參與活動的遊覽車，請從源泉派出所前員集、水森路口進入員集路後，供旅客上下車，再步入會場。

廣告 廣告

另一處管制區則是在「二水農情館」附近的「水心之初大草原」，則是從1日中午12時到晚間10點，以及隔天(2日)清晨5時到中午12時進行管制；惠民路段（惠民平交道至員集、惠民路口）將禁止汽、機車進入；二水崇德堂至農情館間的員集路兩側將規劃為「行人徒步區」，請民眾勿在該區停車；警方並建議民眾，將汽、機車停放在農情館、新任豐塑膠公司或二水崇德堂內的空地，以維持交通秩序及安全。

2025彰化縣二水國際跑水節11月1日起開跑，警方規劃2大交通管制區，規劃替代路線，提醒汽機車提前改道行駛。（圖：警方提供）

田中警分局也提醒從外地前來參加「跑水節」的民眾，儘量使用大眾運輸或接駁車服務前往會場，主辦單位分別在「二水車站」、「農情館」及「源泉集貨場」等處都設有接駁站，方便民眾轉乘；搭乘火車的旅客則可在二水火車站下車後，轉乘接駁車前往林先生廟或水心之初大草原兩處主要會場；若在「源泉車站」下車，則可步行前往「林先生廟」主會場，再搭乘接駁車前往水心之初大草原；自行開車的民眾則可將車輛停放在農情館或新任豐公司停車場，並搭乘接駁車前往會場，另外也提醒想前往「水心之初大草原」的旅客，應在下午4時前轉乘接駁車以利行程銜接。

田中警分局也呼籲，跑水節為地方重要活動，人潮、車潮眾多，請民眾務必要依循「交通管制」規範與現場員警指揮通行，共同維護道路安全，讓活動順利進行，也才能開心體驗二水的傳統文化魅力。