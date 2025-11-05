彰化二水鄉硯墨之道正式啟用 成親水休閒新場域

彰化二水鄉「硯墨之道」正式啟用，成為親水休閒新場域。（圖：李河錫攝）

彰化縣政府投入2千6百多萬元，打通長達29公里的二水鄉「八堡一圳水岸廊道」，建置成為「硯墨之道」，融合在地的石硯產業，灌溉水圳與書法意象，串聯三鐵跑水自行車道以及二水鄉觀光自行車道，打造成為兼具親水休閒與文化風格的踏青新場域，為地方觀光注入新活力。

位在彰化最南端的二水鄉，擁有好山好水，以及引濁水溪建構而成的彰化母親河「八堡圳」，從二水鄉到員林市的「八堡一圳」水岸廊道全長有29公里，沿線風光明媚，並分段闢建有多條觀光自行車道，卻因為地形、建築物以及水利設施形成多處「斷點」、無法連成一線；縣長王惠美表示，經向中央爭取經費，加上縣府自籌款，共耗資2千6百多萬元，終於把沿線、從二水連接到南投集集的「三鐵跑水」自行車道；從田中高鐵站往北到員林「台糖步道」，以及「二水鄉觀光自行車道」，甚至串聯到「埔心自行車道」，讓鄉親騎著自行車，沿著百年「八堡圳」，就可以和火車競速、欣賞沿線花旗木與田園好風光；特別融合在地石硯產業，灌溉水圳與書法意象，命名為「硯墨之道」。

廣告 廣告

沿著「八堡一圳」，建構彰化二水鄉「硯墨之道」正式啟用，成為貫串南北的親水休閒新場域。（圖：李河錫攝）

參山國家風管處秘書洪英逸表示，「硯墨之道」水岸廊道啟用後，代表打通了「八堡圳自行車道」任督二脈，遊客可沿著八堡圳，從彰化高鐵站騎行到二水和員林等地旅遊，不用再繞行137線和141線，大幅提昇旅遊的安全與便利性。

縣府城觀處長王瑩琦表示，縣府近幾年持續打造地方特色景點，優化民眾旅遊品質，這次啟用「八堡一圳水岸廊道」，將可以在波光粼粼的水圳旁一邊聆聽自然聲籟，一邊旅遊健行，充滿視聽覺的多重體驗，相信將可成為南彰化旅遊新亮點，提供給全國鄉親戶外踏青的新選擇。（李河錫報導）