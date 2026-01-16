彰化五連霸綠營女將不選了 賴清美宣布接班人

民進黨彰化縣黨部於18日下午5點截止登記，今（16）日彰化政壇傳出世代交替消息。連任五屆的資深民進黨籍縣議員賴清美確定不參與此次選戰，正式宣布將由兒子曾煥燁接棒傳承。賴清美感性表示，兒子長期在旁見證服務過程，決心延續使命，未來將由這位具備農學專業背景與豐富公部門歷練的新生代投入選舉，期盼獲得鄉親認同。

民進黨5連霸彰化縣議員賴清美宣布交棒給兒子曾煥燁。（圖／賴清美臉書）

賴清美提及一段與兒子出生緊密相連的往事。民國77年5月20日台灣發生解嚴後首次大規模農民抗爭，數千農民因不滿農產品進口政策北上與警方爆發衝突。當時身懷六甲的她本欲前往聲援，雖被勸阻未成行，卻在事件隔日凌晨產下曾煥燁。這段歷史巧合不僅見證她關懷農運的初心，也成為母子間獨特的生命印記。

賴清美基層實力雄厚。（圖／賴清美臉書）

曾煥燁學經歷背景完整，擁有國立屏東科技大學農學院森林系碩士及嘉義大學森林暨自然資源學系學士學位，學術根基深厚。在實務經驗上，除了長期擔任母親服務處特助，亦曾在彰化縣文化局、新聞處任職，並歷任文化部古蹟修復工程工地負責人及行政院公共工程委員會品管採購人員。此外，他也曾參與台中市議員林德宇競選團隊，兼具地方服務熱忱與中央行政視野。

賴清美指出，兒子數十年來耳濡目染，已做好承擔責任的準備。她懇請線西、伸港地區的鄉親支持優秀年輕人，讓服務精神得以延續。賴清美過去曾任彰化縣議會第16至19屆議員、全國黨代表及黨團總召，基層實力紮實。此次交棒不僅是家族傳承，更象徵綠營政治新血輪的注入，為2026年彰化縣議員選戰帶來新氣象。

