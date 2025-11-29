彰化人口失速列車 黃秀芳：設法留住年輕人

▲黃秀芳上午到社頭鄉拜票，與民眾親切打招呼。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，上午拜票時指出，彰化縣是「超高齡」大縣，不僅人口高齡化、少子化，還面臨嚴峻人口流失問題，王惠美縣長上任近7年，全縣人口流失近7萬人，以此速度推估，明年底新縣長就任後，就要面對120萬人口保衛戰，應加速推動產業轉型與發展銀髮經濟，設法留住年輕人！

黃秀芳一早赴二水鄉坑內坑森林步道、社頭鄉公有零售市場向民眾拜票。她指出，人口結構轉變衍生全縣發展及轉型課題。彰化縣已是超高齡大縣，65歲以上銀髮族有近25萬人，佔全縣比例約20.2%，26鄉鎮市有半數進入「超高齡」狀態，如何維持生產力並建構銀髮友善大城，推動銀髮經濟促進產業發展刻不容緩。

黃秀芳說，7年前王惠美縣長上任時，彰化縣人口約127萬餘人，3年前跌破125萬人，少了一席副縣長席次，如今再跌到121萬2千餘人，平均一年流失9千餘人，如果任由人口繼續流失，令人憂心彰化的競爭力也將消失。

黃秀芳說，彰化東南角的二水鄉及西南角的大城鄉、竹塘鄉、芳苑鄉等偏鄉，則是人口老化的「重中之重」，人口老化指數分別高達27.8%、27.7%、25.5%、24.9%，每4人就有一位是老人，關懷銀髮長輩的需求，會是她擘畫縣政重點。

黃秀芳說，她擔任立委近10年來都是在立法院社福及衛環委員會，熟悉醫療、社福、少子化、人口老化等議題，也長期關注教育、婦幼、青年發展，雖然人口結構變化帶來發展難題，卻也是產業轉型、經濟發展的契機，強調若能入主縣府，她會設法留住年輕人，帶動彰化的發展。