彰化人口失速列車 黃秀芳：設法留住年輕人

黃秀芳向民眾拜票時表示，彰化縣是超高齡大縣，不僅人口高齡化、少子化，還面臨嚴峻人口流失問題。（記者方一成攝）

爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，今（二十九）日上午拜票時表示，彰化縣是「超高齡」大縣，不僅人口高齡化、少子化，還面臨嚴峻人口流失問題，王惠美縣長上任近七年，全縣人口流失近七萬人，以此速度推估，明年底新縣長就任後，就要面對一二○萬人口保衛戰，應加速推動產業轉型與發展銀髮經濟，設法留住年輕人。

黃秀芳一早赴二水鄉坑內坑森林步道、社頭鄉公有零售市場向民眾拜票。她表示，人口結構轉變衍生全縣發展及轉型課題。彰化縣已是超高齡大縣，六十五歲以上銀髮族有近二十五萬人，佔全縣比例約二十.二%，全縣二十六鄉鎮市有半數進入「超高齡」狀態，如何維持生產力並建構銀髮友善大城，推動銀髮經濟促進產業發展刻不容緩。

黃秀芳表示，七年前王惠美縣長上任時，彰化縣人口約一二七萬餘人，三年前跌破一二五萬人，縣府少了一席副縣長席次，如今再跌到一二一萬二千餘人，平均一年流失九千餘人，如果任由人口繼續流失，令人憂心彰化的競爭力也將消失。

黃秀芳表示，彰化東南角的二水鄉及西南角的大城鄉、竹塘鄉、芳苑鄉等偏鄉，則是人口老化的「重中之重」，人口老化指數分別高達二十七.八%、二十七.七%、二十五.五%、二十四.九%，每四人就有一位是老人，關懷銀髮長輩的需求，會是她擘畫縣政重點。

黃秀芳表示，她擔任立委近十年來都是在立法院社福及衛環委員會，熟悉醫療、社福、少子化、人口老化等議題，也長期關注教育、婦幼、青年發展，雖然人口結構變化帶來發展難題，卻也是產業轉型、經濟發展的契機，強調若能入主縣府，她會設法留住年輕人，帶動彰化的發展。