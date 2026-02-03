▲彰化人大小事版主夜訪弱勢送年禮，力挺人安寒士吃飽30。（圖／人安基金會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆新年將至，歲末寒意未退，立春將臨，人安基金會2月2日（一）起，於全台各地平安站同步展開「寒士吃飽30」送禮行動，預計發送7000份年禮與應急紅包，陪伴寒士與弱勢族群溫暖迎春意，大彰化地區共計發放425份年禮及紅包目前仍有五成善款待支持。

▲彰化平安站站長游山河表示，人安基金會常年服務全台在地貧苦弱勢，提供防飢、防寒、防病及就業輔導等服務，讓關懷如細水長流，成為生活中的依靠。（圖／人安基金會提供）

當天晚間8點，彰化人大小事版主蔡坤翰與人安基金會義工並肩夜訪送禮，穿梭在彰化夜晚的街頭，將愛心年禮與應急紅包雙手遞向寒士。黑夜中的一聲問候、一份關懷，如同立春前的微光，在最寒冷的冬末時，點亮新年的希望。

每年都以行動實際支持寒士吃飽30的彰化人大小事，蔡坤翰坦言內心感觸良多，在發送年禮的過程中，看到寒士露出的笑容與一句簡單的「謝謝」，令人難以忘懷，也深刻感受到這份行動的意義。人安基金會表示，尾牙不只是一頓飯，更象徵一整年的辛勞被看見、被肯定；對寒士朋友而言，這份年禮代表有人願意陪他們一起過年，被尊重、被在乎。

每一位街頭寒士背後，藏著不為人知的人生轉折，或許一場變故，從此顛沛流離、流落街頭；心事糾結層層、憂思難解。立春象徵告別寒冬、迎向新生，萬物蓄勢待發，一份年禮與紅包，如寒夜微光、雪中送炭，為低谷中的人生悄然注入再度前行的力量。

彰化平安站站長游山河表示，人安基金會常年服務全台在地貧苦弱勢，提供防飢、防寒、防病及就業輔導等服務，讓關懷如細水長流，成為生活中的依靠。「寒士吃飽30」現僅募得4成，2月底持續募集防飢年禮每份800元、應急紅包600元，認助每位1400元(年禮及紅包)，邀您一起幫助身處困境的人，迎向屬於自己的春天。愛心專線：(04)722-2812，劃撥帳號：22703614（戶名：人安基金會，備註：寒士尾牙）。線上捐款：https://homeless.org.tw/donate_project/project/11/305