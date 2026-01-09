彰化人夫自爆「每週2次」激戰人妻小三！趁她老公上夜班偷情

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化李姓女子意外發現丈夫廖男與王姓小三LINE對話，內容不僅曖昧火辣，還互傳「愛你」與性暗示貼圖，甚至多次相約出遊、開房滾床，氣得對王女提告求償100萬元精神慰撫金。彰化地院審理，廖男坦承「每週發生2次性行為」，認定王女侵害配偶權情節重大，判賠60萬元。

李女主張，她與丈夫結婚十多年，王女也知廖男為有配偶之人，卻自2023年7月起至2024年6月間，與其交往進而偷情，兩人不僅頻繁互傳「愛你」、「要抱抱」等調情文字，更發生至少10次性行為，地點包括王女住處及汽車旅館，嚴重破壞她的婚姻圓滿，導致她精神痛苦、失眠焦慮。

王女辯稱，LINE對話雖屬實，但多由廖男主動挑逗，她並無踰矩行為，且對話中未見親密合照或出遊紀錄，否認有親密關係，她還強調，李女與丈夫早已「感情平淡」，不應將婚姻破裂歸咎於她。

不過廖男出庭作證時卻坦承不諱，證稱兩人確實曾「交往」近1年，兩人約會都趁王女丈夫上夜班時，前往王女住處發生性行為，每週平均2次，另也曾至汽車旅館「滾床」，總計超過10次。

法官審理認為，王女明知廖男為已婚身分，仍持續與之交往，對原告婚姻造成嚴重破壞，侵害配偶權情節重大。審酌雙方收入、身分、精神折損程度等因素，判決王女賠償60萬元。

