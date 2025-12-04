彰化人妻婚內出軌生下雙胞胎！反控前夫家暴才劈腿 法官不信判賠80萬

記者潘靚緯／彰化報導

彰化一名人妻婚內出軌，並生下雙胞胎，法官判決人妻與小王須連帶賠償前夫80萬元。（圖／翻攝Google Map）

彰化一名人夫指控，前妻與職業培訓班的負責人婚內出軌，並懷孕生下雙胞胎，他不甘戴綠帽氣得提告並求償150萬元。但前妻辯稱，因遭受前夫家暴離家分居後，才與培訓班負責人交往，對方不知她已婚，法官審理後不採信其說詞，認定兩人行為已構成侵害配偶權，情節重大，判決兩人應連帶賠償人夫80萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，人夫指控他與妻子2023年結婚，婚後育有一子，隔年妻子前往一間職訓班上課，與負責人發生婚外情，並發生性關係，出軌兩個月左右即懷孕，並生下雙胞胎，兩人行為已共同侵害配偶權，使他精神承受巨大痛苦，之後協議離婚，並向兩人連帶求償150萬元精神慰撫金。

針對人夫指控，前妻辯稱，她與前夫的婚姻關係短暫，因丈夫有家暴情形，2024年6月遭受家暴離家後，向法院聲請保護令獲准。她主張是在離家後，與前夫感情破裂，才與小王交往並生下孩子，因此並未侵害配偶權，即便有，情節也屬輕微。小王則辯稱，他與人妻交往期間，不知道對方是有夫之婦，主觀上並無侵害人夫故意或過失，不應負擔賠償責任。

經法官審理，檢視相關證據後，查出人妻上課的職訓加強班，由小王擔任負責人全權管理，代學員報名職訓人員技術士檢定時，需檢附身分證正反面影本，上面清楚記載配偶欄資訊，稱不知對方已婚的辯詞，與事證不符。

法院認為，人妻仍在婚姻關係內，卻與小王發生性行為並生下雙胞胎，已破壞婚姻生活之圓滿安全及幸福，導致人夫承受精神上莫大痛苦，審酌雙方學歷、收入、財產狀況與需扶養之人數等經濟條件，裁定人妻與小王應連帶賠償80萬元。全案仍可上訴。

